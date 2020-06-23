На рейсе «Аэрофлота» собака получила травмы после полета в грузовом отсеке

Хозяйка собаки в своем аккаунте инстаграм рассказала, что по прибытии в аэропорт она получила перевозку в кровяных подтеках с грязью.
Кристина Ильичева
Хозяйка собаки
«ВСЯ КЛЕТКА БЫЛА В КРОВИ, КАК И МОРДА СОБАКИ. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна.
Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии находилась одна. При обращении к сотрудниками аэропорта они отвечали, что ЭТО НЕ ИХ ПРОБЛЕМА, что нужно обращаться к представителям авиакомпании»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.