На рейсе «Аэрофлота» собака получила травмы после полета в грузовом отсеке

Хозяйка собаки

«ВСЯ КЛЕТКА БЫЛА В КРОВИ, КАК И МОРДА СОБАКИ. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна.

Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии находилась одна. При обращении к сотрудниками аэропорта они отвечали, что ЭТО НЕ ИХ ПРОБЛЕМА, что нужно обращаться к представителям авиакомпании»