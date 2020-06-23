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На рейсе «Аэрофлота» собака получила травмы после полета в грузовом отсеке

Хозяйка собаки в своем аккаунте инстаграм рассказала, что по прибытии в аэропорт она получила перевозку в кровяных подтеках с грязью.

 

Кристина Ильичева

Хозяйка собаки

«ВСЯ КЛЕТКА БЫЛА В КРОВИ, КАК И МОРДА СОБАКИ. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна.

Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии находилась одна. При обращении к сотрудниками аэропорта они отвечали, что ЭТО НЕ ИХ ПРОБЛЕМА, что нужно обращаться к представителям авиакомпании»

 

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Моя мама летела в Симферополь. По прибытии в аэропорт Симферополя получила перевозку в кровяных подтеках с грязью. Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна. Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии находилась одна. При обращении к сотрудниками аэропорта, они отвечали, что это не их проблема, что нужно обращаться к представителям авиакомпании. Мама находилась в шоковом состоянии, она плакала, не знала что делать, к кому можно обратиться. К маме подошла семья, которая летела с ней одним рейсом, спросили, что произошло. Благодаря семье, они самостоятельно пошли и привели представителей авиакомпании и полицию, так как мама находилась в шоковом состоянии и не могла оставить собаку одну, тем более вести куда-либо до выяснения обстоятельств. Представитель сказал, что нужно пойти и написать претензию в Аэрофлот, что мама и сделала. Также она пошла и написала заявление в отделении полиции, в аэропорту. По приезде домой Мама обнаружила, что все стенки внутри перевозки были в песке, грязи и крови. На собаке были участки засохшей грязи. На момент составления претензии в стрессовой ситуации, вытирая кровь с собаки, посадочный талон был утерян в аэропорту. Хочу придать этой истории огласку, потому что животные не должны страдать от человеческой халатности. Претензия в авиакомпанию написана, заявление в полицию тоже подано. Мы платим за перевоз животных в багаже, билет за транспортировку собаки примерно стоил столько же, сколько билет моей мамы. НО ПОЧЕМУ ПИТОМЦАМ НЕ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТАКУЮ ЖЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕЛЁТА. Почему я должна бояться сдавать свою собаку на перевоз в багаже?? И ждать весь перелёт, в надежде, что увижу ее живой после перелёта. Так не должно быть, хозяева должны быть уверены, что с животным все будет в порядке во время транспортировки. Собака жива, но на данный момент находится в состоянии стресса, повреждена морда, особенно пасть собаки, десна, зубы. Ветеринар прописал лечение, которое мы настоятельно выполняем.

Публикация от Kristina Ilicheva (@kristina_il)

NVR.SOBAKA,
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