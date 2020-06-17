Глава региона Вениамин Кондратьев в интервью интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что с 21 июня контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона.
С 21 июня в Краснодарском крае ослабят контроль над туристами
"Но температура при въезде в край будет обязательно замеряться, тест на коронавирус будет браться, ну а дальше уже никаких препятствия для передвижения по краю не будет. Единственное, что мы должны будем знать - в какое место непосредственно едет тот или иной гость края", - сказал Кондратьев.
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