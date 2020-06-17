С 21 июня в Краснодарском крае ослабят контроль над туристами

"Но температура при въезде в край будет обязательно замеряться, тест на коронавирус будет браться, ну а дальше уже никаких препятствия для передвижения по краю не будет. Единственное, что мы должны будем знать - в какое место непосредственно едет тот или иной гость края", - сказал Кондратьев.