Компания Илона Маска вывела на орбиту 58 спутников для раздачи интернета на всей планете

Запуск с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США, состоялся в 05:21 по местному времени (12:21 мск).

Через девять минут после запуска первая ступень Falcon 9 села на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Также на орбиту вывели три аппарата SkySat компании.



