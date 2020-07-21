Общественная палата РФ предложила выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

"Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую "группу риска" в связи с распространением коронавирусной инфекции. В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)", - говорится в письме Хамзаева.