По сообщению ТАСС понижение ключевой ставки до 4,5% стало историческим минимумом.
Банк России понизил ключевую ставку до исторического минимума
«Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых. Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в РФ и в мире», — сообщили в Центробанке.
Отмечается, что влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано.
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