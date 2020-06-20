Банк России понизил ключевую ставку до исторического минимума

«Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых. Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в РФ и в мире», — сообщили в Центробанке.

Отмечается, что влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано.