В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек

Соответствующее предложение НРК направил в Государственную думу. По мнению организации, родители-одиночки должны получать ежемесячную компенсацию в размере не ниже двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Эту меру поддержки Национальный родительский комитет (НРК) предлагает оставить до конца текущего года.

