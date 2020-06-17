Соответствующее предложение НРК направил в Государственную думу. По мнению организации, родители-одиночки должны получать ежемесячную компенсацию в размере не ниже двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Эту меру поддержки Национальный родительский комитет (НРК) предлагает оставить до конца текущего года.
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Соответствующее предложение НРК направил в Государственную думу. По мнению организации, родители-одиночки должны получать ежемесячную компенсацию в размере не ниже двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Эту меру поддержки Национальный родительский комитет (НРК) предлагает оставить до конца текущего года.
Депутат Госдумы Елена Строкова прокомментировала инициативу Национального родительского комитета (НРК) о введении нового пособия для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
"Принятие законопроекта ЛДПР могло бы способствовать реализации положения, закрепленного в ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации, обязывающего государство защищать семью, материнство и детство".
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