Президент РФ на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в июне и июле количество заражений COVID-19 в стране постепенно сокращается. Он считает, что «не без сбоев, не без проблем», но в целом удалось справиться с «беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии».
Владимир Путин сказал, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но остается сложной
«Хочу сразу сказать: ситуация остается сложной, и, что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», - сообщил Владимир Путин.
Также он добавил, что важно заранее просчитать риски, которые могут возникнуть осенью из-за роста простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ. По его словам, надо заранее подготовиться, чтобы больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь.
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