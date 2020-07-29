Владимир Путин сказал, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но остается сложной

«Хочу сразу сказать: ситуация остается сложной, и, что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», - сообщил Владимир Путин.

Также он добавил, что важно заранее просчитать риски, которые могут возникнуть осенью из-за роста простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ. По его словам, надо заранее подготовиться, чтобы больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь.



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