Врач сообщила об ознобе у переболевших COVID-19

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, нередко испытывают озноб даже на жаре и при отсутствии вируса в организме.
Выберите свой город:
Ваш город
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, нередко испытывают озноб даже на жаре и при отсутствии вируса в организме.
По ее словам, причиной такому странному симптому может быть нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы. «Как и при многих других вирусных инфекциях, нервная система может повреждаться непосредственно вирусным проникновением или быть повреждена его токсинами», — пояснила Павлова в своем интервью «Комсомольской правде».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.