Врач сообщила об ознобе у переболевших COVID-19

По ее словам, причиной такому странному симптому может быть нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы. «Как и при многих других вирусных инфекциях, нервная система может повреждаться непосредственно вирусным проникновением или быть повреждена его токсинами», — пояснила Павлова в своем интервью «Комсомольской правде».