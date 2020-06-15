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Врач сообщила об ознобе у переболевших COVID-19

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, нередко испытывают озноб даже на жаре и при отсутствии вируса в организме. 

 

По ее словам, причиной такому странному симптому может быть нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы. «Как и при многих других вирусных инфекциях, нервная система может повреждаться непосредственно вирусным проникновением или быть повреждена его токсинами», — пояснила Павлова в своем интервью «Комсомольской правде».

NVR.SOBAKA,
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