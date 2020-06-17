Разработан законопроект о сокращении праздничных дней в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В 2020 году нерабочих дней в России стало больше на 20%. Рабочих дней в году должно быть 247, а выходных 118 — хотя, с учетом введения «каникул» по коронавирусу, выходного дня по поправкам в Конституцию и в парада в четь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих.



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