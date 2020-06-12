Супругу Елизаветы II исполнилось 99 лет

Подпись сообщает, что фотография была сделана на прошлой неделе во дворе Виндзорского замка, где супруги живут с марта.

День рождения принца Филиппа будут отмечать в замке скромно и по-домашнему, гостей не будет, а все близкие поздравят принца с помощью звонков в Zoom.





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