Мумий Тролль выпустили сингл «Тот День Когда» с нового альбома «После Зла»

«Мы начали записывать наш альбом еще в 2019 году, не подозревая о том, что закончить его будет проблематично из-за будущей пандемии, неожиданного мирового зла, поэтому когда наши поклонники начали спрашивать, когда же новый альбом, наконец, выйдет в свет, ответ был найден в одной из строчек песен «После Зла», — рассказывает лидер группы Илья Лагутенко.