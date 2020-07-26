Мумий Тролль выпустили сингл «Тот День Когда» с нового альбома «После Зла»

Новая песня вошла в альбом «После Зла», который выйдет 4 декабря 2020 года. Также в альбом войдут треки «Лира» и «Лето без интернета».
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«Мы начали записывать наш альбом еще в 2019 году, не подозревая о том, что закончить его будет проблематично из-за будущей пандемии, неожиданного мирового зла, поэтому когда наши поклонники начали спрашивать, когда же новый альбом, наконец, выйдет в свет, ответ был найден в одной из строчек песен «После Зла», — рассказывает лидер группы Илья Лагутенко.
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