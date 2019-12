Рождественский супер-хит "All I Want for Christmas Is You" в этом году празднует 25-летие. Специально к юбилейной дате его автор Мэрайя Кэри приготовила подарок - новую версию клипа. Главная героиня нового видео – маленькая девочка, которая попадает через витрину магазина в сказочную страну с Санта-Клаусами и танцующей сладкоголосой певицей.