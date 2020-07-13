Президент РФ Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам выразил надежду, что "в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи".
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос
Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что к 2026 году 5 млн семей смогут получить жилье. Президент посчитал это возможным и призвал «ставить перед собой амбициозные цели».
Напомним, что в связи с коронавирусом в России была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%. Она распространяется только на новое жилье.
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