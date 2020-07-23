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Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ

Правительство России исключило ВИЧ из списка заболеваний, при которых нельзя усыновлять или брать под опеку детей. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей хотел премьер Дмитрий Медведев еще в 2017 году. Два года назад Конституционный суд России признал незаконными нормы, препятствующие усыновлению ВИЧ-инфицированным родителям. 


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