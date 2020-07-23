Правительство разрешило усыновление родителям с ВИЧ

Напомним, что разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей хотел премьер Дмитрий Медведев еще в 2017 году. Два года назад Конституционный суд России признал незаконными нормы, препятствующие усыновлению ВИЧ-инфицированным родителям.



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