Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 21 июля. Что можно, а что нельзя?

Запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные и иные мероприятия за исключением деловых с численностью участников до 100 человек.

Кафе могут работать только с 7:00 до 00:00.

Запрещена деятельность кинотеатров, развлекательных центров, детских игровых комнат и ночных клубов.

Разрешено: работать дельфинариям (при условии заполнения не более 10% от общей вместимости), зоопаркам, океанариумам и экскурсионным объектам на открытом воздухе.

Жители Краснодарского края, а также приезжающие должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра и надевать маску при входе в общественный транспорт, магазины и вокзалы.

Гражданам старше 65 лет и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и диабет до 21 июля следует соблюдать режим самоизоляции. За исключением случаев: обращения за экстренной помощью, вынос мусора, следование до места работы, прогулка с ребенком у дома, поход в ближайший магазин или поездка в санаторий либо в любое другое средство размещения.