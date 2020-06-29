Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

«Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года. Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — заявил глава Росстата Павел Малков.

Девиз переписи в 2021 году — «Создаем будущее!». Принять участие в ней можно самостоятельно заполнив форму на Едином портале государственных услуг, на стационарном переписном участке, а также с помощью переписчика из дома. Для этого будут использованы планшеты на базе операционной системы «Аврора» — их планируется закупить около 360 тысяч штук максимальной стоимостью контракта в 11,5 миллиардов рублей.