Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

«Постановляю призвать в 2020 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», ― говорится в документе.

Согласно указу, россиян призовут на сборы в Вооруженные силы, войска Росгвардии, органы государственной охраны и ФСБ.

Согласно действующему законодательству РФ, сборы, как правило, длятся от 2 недель до 2 месяцев. На какие военно-учетные специальности призываются запасники и в каком количестве – определяет руководство названных в указе президента силовых ведомств.

Кого не будут призывать:

педагогов, многодетных отцов, служащих Совета Федерации, работников сельского хозяйства (в период уборки и посева) и другие.

Не призываются и те, кто не годен к военной службе по состоянию здоровья.ё

Кого будут призывать:

Рядовые, ефрейторы, сержанты, старшины, лейтенанты и младший офицерский состав подлежат призыву на сборы до 45 лет.

Мичманы, капитаны, подполковники, прапорщики - до 50 лет.

Полковники - до 55 лет.

Высший офицерский состав (генералы и адмиралы) - до 65 лет. За призванным на сборы сохраняется рабочее место. А компенсацию ему выплачивает государственный орган, привлекший работника на сборы (то есть, то силовое ведомство, куда он направлен на переподготовку).