В Кремле запланировали новое обращение Владимира Путина к гражданам на 29 июня

В своем новом обращении Владимир Путин скорее всего разъяснит значимость вынесенных на голосование поправок, даст свои комментарии к ним, говорит один из близких к администрации президента источников. Поправки в Основной закон вносятся не каждый год, и долг главы государства — сказать о них перед плебисцитом, это важный формат коммуникаций с гражданами, сообщает источник РБК.

