СМИ: Кремль поручил крупным компаниям сагитировать сотрудников прийти на голосование

Подобные поручения получили как минимум три компании. Они обязаны проинформировать работников о сути поправок и процедуре голосования, напомнить о голосовании с помощью СМС. Также компании должны разъяснить правила розыгрыша ценных призов и процедуру выдачи уникальные QR-коды. Таким образом компании смогут отследить, кто из подчиненных принял участие в голосовании. Это подтвердили сотрудники нескольких организаций.

В рекомендациях также говорится, что в компаниях должны подчеркнуть, что Путин был вынужден изменить свое мнение о том, что он не вернется к власти, из-за глобальной нестабильности. «Путин мог остаться у власти без какого-либо официального названия», — говорится в документе, — «Путин — национальный лидер России».