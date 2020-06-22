СМИ: ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
Начальника отдела полиции одного из районов Курской области обвиняют в госизмене
В Центре общественных связей спецслужбы уточнили, что речь идет о подполковнике Борзенкове Дмитрии Александровиче 1981 года рождения.
По данным контрразведки, его привлекло "к конфиденциальному сотрудничеству" одно из подразделений Службы безопасности Украины, полицейский "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".
"По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности", — добавили в управлении.
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