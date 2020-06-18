18+

СМИ узнали возможную дату обращения Путина по Конституции

Президент России Владимир Путин планирует обратиться к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным агентства, это произойдет после парада Победы 24 июня.

Кроме того, источники «Интерфакса» рассказали, что тему поправок в Конституцию Путин затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию суверенитета России. Фильм будет показан 22 июня.

 

NVR.SOBAKA,
Комментарии

Наши проекты