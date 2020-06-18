Президент России Владимир Путин планирует обратиться к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным агентства, это произойдет после парада Победы 24 июня.
СМИ узнали возможную дату обращения Путина по Конституции
Кроме того, источники «Интерфакса» рассказали, что тему поправок в Конституцию Путин затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию суверенитета России. Фильм будет показан 22 июня.
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