Дмитрий Медведев назвал три главных шока для российской экономики

В своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» Дмитрий Медведев подробно описал три основных шока для российской экономики на фоне мирового кризиса.

Первый шок — это падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он. При этом Дмитрий Медведев отметил, что за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары: в конце XX века, в 2008—2009-м и в 2014—2015 годах.

Второй шок — это следствие внутренних ограничений из-за эпидемии коронавируса.

«Внешне он чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей. Но это сравнение — крайне условное. Нынешние проблемы в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе имеют особую природу, и привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся», — рассуждает Медведев.

Третий шок — это снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время финансового кризиса в 2008—2009 годах.

При этом Медведев отмечает, что в случае новой вспышки пандемии мировой экономике будет нанесен сокрушительный удар, сопоставимый с последствиями мировых войн.

Так, пандемия коронавируса приведет беспрецедентному падению мирового ВВП, пишет зампред Совбеза. По прогнозу Международного валютного фонда, в этом году мировую экономику ждет спад до трех процентов, и это будет максимальное падение со времен Второй мировой войны.