Центризбирком не станет обязывать всех членов участковых избирательных комиссий проходить тестирование на коронавирус перед референдумом

«В некоторых субъектах заболеваемость отмечается на очень низком уровне, а где-то, наоборот, очень много заболевших и люди опасаются выходить из дома. Поэтому было бы нецелесообразно обязать избирательные комиссии тратить бюджетные средства на поголовное тестирование всех сотрудников, задействованных на голосовании. Рекомендацию в данном случае, как и во всех случаях, касающихся здоровья граждан, должны давать врачи, а не члены избирательных комиссий», — объяснил ЦИК.

В новой версии рекомендаций сказано, что тестирование на коронавирус будут проводить «при возникновении необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией». Решение о наличии такой необходимости будут принимать региональные подразделения Роспотребнадзора. Также есть появились рекомендации для участников голосования. Они должны будут показать паспорт члену избирательной комиссии из своих рук того расстояния, на котором можно увидеть данные в документе.



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