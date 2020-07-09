Минпросвещения отменит традиционные линейки 1 сентября в школах

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования» сообщил, что 1 сентября линейки в традиционном формате из-за коронавируса в школах отменены.
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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования» сообщил, что 1 сентября линейки в традиционном формате из-за коронавируса в школах отменены.
По словам Кравцова, торжественные мероприятия, связанные с началом учебного года пройдут в ином формате.
«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс», — сказал он.
Также глава ведомства уточнил, что учебный год в стране начнется с учетом всех требований безопасности по коронавирусу, чтобы не допустить распространение инфекции.
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