Минпросвещения отменит традиционные линейки 1 сентября в школах

По словам Кравцова, торжественные мероприятия, связанные с началом учебного года пройдут в ином формате.

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс», — сказал он.



Также глава ведомства уточнил, что учебный год в стране начнется с учетом всех требований безопасности по коронавирусу, чтобы не допустить распространение инфекции.



