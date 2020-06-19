Во всех школах России установят камеры распознавания лиц

Во всех российских школах установят камеры с системой распознавания лиц. Их подключат к системе видеонаблюдения с возможностью компьютерного зрения Orwell. С письменного согласия будет формироваться база данных.
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Во всех российских школах установят камеры с системой распознавания лиц. Их подключат к системе видеонаблюдения с возможностью компьютерного зрения Orwell. С письменного согласия будет формироваться база данных.
По сообщению СМИ, проект с умными камерами реализует Национальный центр информатизации, заказчиком выступают региональные департаменты. Среди оборудования, которое будет установлено в школах России — системы видеонаблюдения (их используют для повышения безопасности детей во время учебного процесса и установят в коридорах, залах и на лестницах), а также камеры для наружного видеонаблюдения, обеспечения безопасности периметра и прилегающей территории школ.
Платформа Orwel, к которой будут подключены камеры, способна обнаруживать возгорания и задымления, а также оставленные без присмотра предметы. Сама система распознавания лиц от NtechLab потенциально сможет заменить перекличку в классах и позволит вести учет рабочего времени.
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