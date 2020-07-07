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В США хотят заблокировать TikTok на своей территории

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил Fox News, что власти США рассматривают вопрос о блокировке китайской социальной сети TikTok в стране из-за того, что приложение, предположительно, может передавать личные данные пользователей властям КНР. 

«Что касается китайских приложений, установленных у людей на смартфонах, я уверяю вас, США примут должные меры», — сказал Помпео.

По его словам, китайские технологии могут представлять угрозу национальной безопасности страны.

Помпео добавил, что Дональд Трамп в скором времени сделает официальное заявление по данному вопросу. 

NVR.SOBAKA,
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