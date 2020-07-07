Американский госсекретарь Майк Помпео заявил Fox News, что власти США рассматривают вопрос о блокировке китайской социальной сети TikTok в стране из-за того, что приложение, предположительно, может передавать личные данные пользователей властям КНР.
В США хотят заблокировать TikTok на своей территории
«Что касается китайских приложений, установленных у людей на смартфонах, я уверяю вас, США примут должные меры», — сказал Помпео.
По его словам, китайские технологии могут представлять угрозу национальной безопасности страны.
Помпео добавил, что Дональд Трамп в скором времени сделает официальное заявление по данному вопросу.
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