В США хотят заблокировать TikTok на своей территории

«Что касается китайских приложений, установленных у людей на смартфонах, я уверяю вас, США примут должные меры», — сказал Помпео.

По его словам, китайские технологии могут представлять угрозу национальной безопасности страны.

Помпео добавил, что Дональд Трамп в скором времени сделает официальное заявление по данному вопросу.