Успеть до конца зимы

Наш обозреватель Екатерина Куранова собрала сезонные гастрономические хиты лучших заведений Анапы, которые нужно успеть распробовать до окончания зимы. Стрит-фуд «Деликатесная Якорь» появилась совсем недавно, но мгновенно получила народную любовь. Амбициозные цели, ошеломительные еженедельные гастрономические ужины, где локальные продукты трансформируются в произведения кулинарного искусства, хранятся под большим секретом и очаровательной улыбкой главных импровизаторов заведения. Что Есть? Зимнее меню Деликатесной " Якорь" уверенно берет вектор на интерпретацию традиционных русских и кубанских рецептов. Лаконично и из минимального набора ингредиентов в блюде команда кулинаров-энтузиастов блистательно извлекает целую гамму неожиданных вкусов, заранее изучив их происхождение, форму и добавив немного науки. «Якорь» - это не только экспериментальная воскресная кухня, где вместе с гостями готовятся по 7-8 совершенно новых блюд, а наиболее запоминающиеся сочетания остаются в сезоном меню. За последние месяцы такими однозначно можно назвать различные вариации Тако с сальсой из сезонных продуктов: мандарины, хурма, айва, гранат с крымским луком, кинзой и иногда со жгучим перцем. Сейчас вряд-ли можно удивить тыквенным крем - супом, но в «Якоре» он имеет наиболее полноценную пряную палитру. Вариации севиче и тартаров, например, севиче из барабули и соусом халапеньо стал абсолютным фаворитом. Ну, а черкесская груша оставила неизгладимый след в сознании, как продукт имеющий родной запах русской печи. Также в последнее время " Якорь" все больше про мороженое и чай. Мороженое из черного хлеба и копченое мороженое из сена успели покорить вкусовые рецепторы гостей, а чай с лавандой, шалфеем, эвкалиптом, лавровым листом , исландским мхом или просто суданской розой отлично их дополняют. Торопитесь попробовать и оценить вкус зимних сочетаний, потому что на очереди изучение мира водорослей и поиск новых продуктов, форм, сочетаний вместе с весенними цветами. Адрес: Анапа, ул. Краснодарская, 1 (ТЦ «Лабиринт»). Часы работы: вт-вс с 11-00 до 22-00.

Ресторан "Мацони" Еда, сделанная с душой, приготовленная руками талантливого шеф-повара, хранителя традиционных грузинских рецептов. Только здесь вы сможете отведать мясо, приготовленное на мангале по специальному рецепту, приобрести орехи, фрукты, сладости и многое другое, распробовать уникальные экземпляры из идеально подобранной винной, кофейной и чайной карты, насладиться уникальными сырами, привезенными специально для ресторана из Кахетии. МАЦОНИ – это дом, в котором тебя ждут! Ждут всю семью, потому что для детей здесь предусмотрено много развлечений, в том числе воскресные детские кулинарные мастер-классы, где каждый получает паспорт юного кулинара и собирает наклейки. В начале марта пройдет грандиозный детский праздник, на котором будет разыгран велосипед от "Мацони", фотосессия и другие призы. Что Есть? Фалафель из лобио с традиционным грузинским соусом баже - зимняя новинка в меню "Мацони" от приглашенного шеф-повара из Тбилиси - Ника Метрэвели. Необычное блюдо с ярким ореховым акцентом придётся по вкусу всем ценителям грузинской кухни, вегатенианцам и людям, которые не едят мясо. Микс салата заправляется немного кислым соусом, что придаёт особую пикантность в сочетании с хрустящей панировкой и нежным соусом баже. Блюдо питательное и вкусное - то, что нужно зимой. Адрес: Анапа, ул. Ленина, 3. Часы работы: ежедневно с 9-00 до 3-00.

Евгения Шимко Французские макаронс Евгении Шимко признаны лучшими в мире прямо со сцены Валерием Меладзе, она участвовала в шоу «Кондитер» на канале Пятница, была виновницей самых длинных очередей за коробочками её десертов на гастрономических фестивалях побережья, в прошлом году стажировалась в лучшей пекарне Нью-Йорка, а еще она бегает полумарафоны и трейловые забеги, путешествует по всему миру и мечтает о нью-йоркском марафоне. Редакция nvr.sobaka.ru желает Евгении исполнения мечты, а всем жителям черноморского побережья и центральной России, куда регулярно разлетаются её коробочки цвета Тиффани с макаронс и тортиками, больше десертов, чтобы хватило всем! Что Есть? Макаронс «Глинтвейн», в котором она сумела уместить бокал пряного глинтвейна: красное вино, анис, корица, гвоздика, лимон, яблоко, апельсин. В начинке ни одного красителя (секрет в составе, начинка на 1/3 состоит из вина). Макаронс «Апельсиновый цукат» - хит зимних наборов ассорти. Нежная начинка из молочного шоколада с пряностями, а в центре- апельсиновые цукаты, которые готовятся в течение нескольких дней с мадагаскарской ванилью, гвоздикой, корицей, мускатным орехом и перцем. Макаронс «Кленовый сироп & Пекан». Новый вкус появился после последней поездки в США, потому что ей очень хотелось передать дух Нью-Йорка в своих десертах. Так и родился этот вкус. Воздушная начинка с кленовым сиропом и кусочки карамелизованного пекана. Откусил… и тут же очутился на Манхэттене. Заказать десерты Евгении можно по телефону 8 919 308 35 55 или через профиль Евгении в Instagram.

Ресторан Nacional Аккуратно разместившись в скале Высокого берега Анапы, ресторан при отеле «Утесов» стал местом паломничества эстетов, для которых вид на море во время завтрака, обеда или ужина главный ингредиент, гурманов, предпочитающих элегантный фьюжн безупречной европейской классики и блюда средиземноморской гастрономии из черноморских деликатесов, а также стильных инфлюенсеров, мечтающих заполучить удачный кадр в дизайнерском интерьере, дерзко совместившем натуральное дерево, мрамор и современное искусство. Что Есть? Однозначно, десерт «НАЦИОНАЛЬ» - домашнее мороженое в сочетании соленых фисташек, в полусфере молочного шоколада на подушке из ягод и шоколадной земли. Этот гастрономический микс на глазах гостя заливается теплым шоколадом и съедается в мгновение ока. Адрес: Анапа, ул. Маяковского, 2б. Часы работы: вс-чт 12:00 - 00:00; пт-сб 12:00 - 02:00.

La Veranda Посольство итальянской гастрономии на черноморском побережье во главе с бренд-шефом Паоло Лополито. Исключительно натуральные продукты, традиционные рецепты с ярким авторским акцентом, полюбившиеся публике. 1 и 2-го февраля за барной стойкой La Veranda будет работать шеф-бармен известной Петербургской ресторанной группы Italy Group – Павел Хорошин. За его плечами больше 12 лет работы за барной стойкой, более 20 открытых ресторанных проектов под его руководством. Будут коктейли, которые сейчас на пике популярности в северной столице, горячее общение, неповторимый вкус и море позитива. Всего 14 мест!

Успейте купить билеты по телефону: 8 918 336 34 66. Что Есть? Когда суп - настоящее произведение искусства. Яркий, фотогеничный, а главное вкусный - тыквенный крем-суп от Паоло! Суп очень нежный с кремовой текстурой на кокосовом молоке с зёрнами граната и тыквенными семечками. Подаётся с крутонами из бородинского хлеба. Bellissimo! Адрес: Анапа, ул. Ленина, 3. Завтраки до 16:30.

Гастробар Brookwin Стиль европейской таверны и меню на английском, итальянском языках, внимательные официанты-сомелье и выверенное на любой вкус меню с преобладанием локальных продуктов - лучший ресторан Анапы по версии TripAdvisor.com бережно хранит секреты энокультуры и знакомит посетителей с самыми достойными тихими и игристыми края и страны. Что Есть? Из зимнего меню хотелось бы обратить внимание на блюдо Банья-кауда. Это традиционный Пьемонтский соус на основе анчоуса, чеснока и сливок, который подается в подогреваемой ёмкости, в сопровождении овощей и хлеба. По сути это вариант итальянского фондю, для небольших душевных посиделок на исходе зимы. Адрес: Анапа, ул. Ленина, 10. Часы работы: будни с 12-00 до 00-00; выходные с 12-00 до 01:30.

Ресторан "Облака" Ресторан авторской современной кухни на каждый день, расположенный в самом сердце жизни Анапы. Авторское меню от бренд-шефа Александра Горченина — уникальные гастрономические сочетания с использованием местных сезонных продуктов. Свежесть в интерьере и разнообразие вкусов в меню удовлетворят запросы каждого ценителя качественной еды и комфорта. Февраль обещает быть насыщенным, потому в программе выходных дней: детские мастер-классы на русском и английском языке, театр еды «Брутальный гастроужин» в сопровождении виски и музыки, нетворкинг-бранч и вечер встреч выпускников. Что Есть? Фаворит зимнего меню - нежные глазированные телячьи щеки, которые подаются с маринованной грушей, пюре из сельдерея, спаржей и сочным редисом. Адрес: Анапа, ул. Гребенская, 3а. Часы работы: с 12-00 до 02-00.

Ресторан "Винотеррия" Поводов посетить этот особенное место на карте побережье великое множество. На кухне правит его гастрономическое высочество - президент Гильдии шеф-поваров Черноморского побережья Евгений Вийтык, превращающий локальные продукты в авторские шедевры - это раз, проект «Народная кухня» дарит возможность совершать гурманское путешествие, не покидая родные просторы - это два, а эногастрономический конкурс Chefs & Wine 2019 обещает заложить основы Черноморской кухни и пополнить ряды Гильдии молодыми амбициозными участниками - это три. А также уютные киновечера и другие мероприятия, которые никак нельзя пропускать! Что Есть? На исходе зимы в "Винотеррии" стоит непременно попробовать черноморские рапаны в сливочной глазури и кедровой крошке. А для долгих разговоров всегда кстати сезонные горячие чаи: облепиха-розмарин и красные ягоды. Адрес: 23-й км трассы Новороссийск-Анапа Зимний график работы: Ср-Вск 12:00-23:00