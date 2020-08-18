Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 3 сентября, но разрешили «линейки» и развлекательные мероприятия от 100 человек

«Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле. В целом эпидситуация сегодня стабильная. Выписаны с выздоровлением 8488 пациентов, в том числе 52 – за последние сутки», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Администрация края приняла решение о проведении 1 сентября торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, но только для учащихся 1, 9, 11 классов, а также студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций. С учетом всех требований Роспотребнадзора.



Согласно постановлению, проведение на территории края деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек разрешено с соблюдением требований санитарных органов.



Также губернатор сообщил о возобновлении деятельности организаций дополнительного детского образования.

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет сохраняется.



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