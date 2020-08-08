На сессии совета депутатов Анапы поддержали предложенную губернатором Краснодарского края кандидатуру Василия Швеца на должность заместителя и исполняющего обязанности главы города.
Василий Швец стал исполняющим обязанности главы Анапы
Кандидатуру поддержали все депутаты. Выступивших против или воздержавшихся не было.
Василий Швец рассказал в общих чертах о предстоящей работе. По его словам, Анапу нужно сделать максимально комфортным городом, сохранить экологию и санаторно-курортную отрасль.
«Хочу отметить, что за последние годы в Анапе сделано очень многое для позитивного развития. Вместе нам предстоит не только продолжить эту работу, но и разработать дальнейшую сбалансированную концепцию развития Анапы», — рассказал Швец.
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