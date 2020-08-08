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Василий Швец стал исполняющим обязанности главы Анапы

На сессии совета депутатов Анапы поддержали предложенную губернатором Краснодарского края кандидатуру Василия Швеца на должность заместителя и исполняющего обязанности главы города.

Кандидатуру поддержали все депутаты. Выступивших против или воздержавшихся не было. 

Василий Швец рассказал в общих чертах о предстоящей работе. По его словам, Анапу нужно сделать максимально комфортным городом, сохранить экологию и санаторно-курортную отрасль.

«Хочу отметить, что за последние годы в Анапе сделано очень многое для позитивного развития. Вместе нам предстоит не только продолжить эту работу, но и разработать дальнейшую сбалансированную концепцию развития Анапы»,  — рассказал Швец.


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