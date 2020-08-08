Кандидатуру поддержали все депутаты. Выступивших против или воздержавшихся не было.

Василий Швец рассказал в общих чертах о предстоящей работе. По его словам, Анапу нужно сделать максимально комфортным городом, сохранить экологию и санаторно-курортную отрасль.

«Хочу отметить, что за последние годы в Анапе сделано очень многое для позитивного развития. Вместе нам предстоит не только продолжить эту работу, но и разработать дальнейшую сбалансированную концепцию развития Анапы», — рассказал Швец.



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