Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку после совещания с губернатором

В понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверил, как ведется в Анапе контроль за строительством объектов в городе. В результате со вторника на курорте начнет работу спецкомиссия, которая изучит строительство объектов. По результатам проверки в Анапе ужесточат требования к выдаче разрешений на строительство.

По итогам объезда Анапы губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросу застройки территории курортного города, на котором критиковал работу властей в этом сегменте и многочисленные нарушения параметров проектов, превышение высотности и самострои.

"По итогам выезда Вениамина Кондратьева в муниципалитет действующий мэр города Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию <…> Глава Анапы попросил губернатора края принять его отставку", - говорится в сообщении администрации края.

Сообщается, что Вениамин Кондратьев поблагодарил Юрия Полякова за работу и подчеркнул, что сегодня в Анапе активно создается правовое поле для недопущения незаконной застройки, эта работа должна быть максимально активно продолжена.