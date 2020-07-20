Мэр Анапы Юрий Поляков, возглавлявший город-курорт с 2017 года, решил уйти в отставку по собственному желанию после выезда главы региона с проверкой сферы строительства, сообщает администрация Краснодарского края.
Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку после совещания с губернатором
В понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверил, как ведется в Анапе контроль за строительством объектов в городе. В результате со вторника на курорте начнет работу спецкомиссия, которая изучит строительство объектов. По результатам проверки в Анапе ужесточат требования к выдаче разрешений на строительство.
По итогам объезда Анапы губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросу застройки территории курортного города, на котором критиковал работу властей в этом сегменте и многочисленные нарушения параметров проектов, превышение высотности и самострои.
"По итогам выезда Вениамина Кондратьева в муниципалитет действующий мэр города Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию <…> Глава Анапы попросил губернатора края принять его отставку", - говорится в сообщении администрации края.
Сообщается, что Вениамин Кондратьев поблагодарил Юрия Полякова за работу и подчеркнул, что сегодня в Анапе активно создается правовое поле для недопущения незаконной застройки, эта работа должна быть максимально активно продолжена.
Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края
«Это не просто самострой. Это вызов отдыхающим, жителям Анапы, которые сегодня сражаются за город детства, пишут мне о том, что здесь происходит. Нужна рабочая группа, комиссия по Анапе, мне важно, чтобы туда вошли общественники, местные жители. Я считаю, местная власть не сработала, потому что не нашла баланса и не заняла принципиальную позицию в соблюдении градостроительных норм», - комментировал Кондратьев.
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