Многодетные семьи Краснодарского края теперь смогут получить землю сразу в собственность в любом муниципалитете

"Мы услышали просьбы многодетных семей и внесли кардинальные изменения в краевой закон. Теперь семьи с тремя и более детьми, проживающие в регионе не менее пяти лет, могут получить землю в любом сельском населенном пункте без привязки к прописке по месту жительства", - сказал губернатор.

Он также отметил, что упростится и сама процедура получения земли. "Многодетные семьи смогут получить ее сразу в собственность, а не в аренду, как это было раньше. Теперь они сразу становятся собственниками и смогут сразу распоряжаться землей на свое усмотрение – при желании продать участок и потратить деньги на покупку готового жилья или на взнос по ипотеке", - добавил Кондратьев.

За последние 10 лет в Краснодарском крае правом получения земли воспользовались 16 с половиной тысяч семей. Теперь они смогут переоформить эти участки в собственность. За переоформлением участка семьям необходимо обратиться к органу, с которым заключен договор аренды, это департамент имущественных отношений Краснодарского края или муниципалитет.