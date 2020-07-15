Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил СМИ, что изменился принцип предоставления земель семьям с тремя и более детьми. Теперь они могут получить участок в любом сельском населенном пункте без привязки к прописке сразу в собственность.
Многодетные семьи Краснодарского края теперь смогут получить землю сразу в собственность в любом муниципалитете
"Мы услышали просьбы многодетных семей и внесли кардинальные изменения в краевой закон. Теперь семьи с тремя и более детьми, проживающие в регионе не менее пяти лет, могут получить землю в любом сельском населенном пункте без привязки к прописке по месту жительства", - сказал губернатор.
Он также отметил, что упростится и сама процедура получения земли. "Многодетные семьи смогут получить ее сразу в собственность, а не в аренду, как это было раньше. Теперь они сразу становятся собственниками и смогут сразу распоряжаться землей на свое усмотрение – при желании продать участок и потратить деньги на покупку готового жилья или на взнос по ипотеке", - добавил Кондратьев.
За последние 10 лет в Краснодарском крае правом получения земли воспользовались 16 с половиной тысяч семей. Теперь они смогут переоформить эти участки в собственность. За переоформлением участка семьям необходимо обратиться к органу, с которым заключен договор аренды, это департамент имущественных отношений Краснодарского края или муниципалитет.
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