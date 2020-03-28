Нью-йоркские приюты для собак и кошек опустели

Масштабный карантин позитивно повлиял на животный и растительный мир: в Венецию вернулись дельфины, а в Париже показатели чистоты воздуха стали лучшими за 40 лет.

Подробнее о том, как коронавирус улучшил экологическую обстановку мы рассказывали здесь.