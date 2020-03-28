По сообщению Американского агенства новостей Bloomberg, в Нью-Йорке опустели приюты для собак и кошек. В изоляции люди почувствовали себя одиноко и решили завести себе домашних питомцев.
Нью-йоркские приюты для собак и кошек опустели
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Getty Images
Масштабный карантин позитивно повлиял на животный и растительный мир: в Венецию вернулись дельфины, а в Париже показатели чистоты воздуха стали лучшими за 40 лет.
Подробнее о том, как коронавирус улучшил экологическую обстановку мы рассказывали здесь.
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