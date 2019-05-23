Тенденции в окрашивании и секреты ухода за волосами

Топ-стилист студии современного окрашивания и стрижки "Beauty House" - Кашина Любовь рассказала NVR.SOBAKA.RU об актуальных трендах окрашивания и правильном уходе за окрашенными волосами.

На пике популярности среди окрашиваний остаются сложные техники окрашивания, позволяющие подчеркнуть естественность волос и создать плавные переходы. Игра цвета, подчеркнет естественную красоту волос и визуально придаст объем. Всего этого можно достичь современными техниками окрашивания, такими как Балаяж, Шатуж и AirTouch. Тональность цвета волос должна создавать гармонию с цветом глаз, выделять не только пряди, но и всю красоту волос, а разбег тонов не должен быть более чем три уровня. Натуральность - это не новый тренд, но он все еще очень актуален — в том числе и благодаря появлению новых техник окрашивания.

Airtouch — авторская техника окрашивания волос, с которой я познакомилась на мастер-классе создателя - колориста Владимира Сарбашева. Ее главная особенность в том, что перед окрашиванием волосы раздувают феном, чтобы разделить на микрослои. Например, в технике шатуш волосы начесывают, но тонкие и мягкие волосы после этого невозможно расчесать. В обычном мелировании нет такой плавности перехода. Техника AirTouch позволяет прорабатывать волосы очень детально: работа с микрослоями дает массу преимуществ.

Преимущества Airtouch:

Использование техники Airtouch позволяет максимально сохранить качество и здоровье волос, потому что можно не затрагивать (или затрагивать минимально) ранее окрашенные пряди. В итоге, с цветом можно было ходить максимально долго, потому что главная отличительная черта окрашивания АirTouch - максимально-размытые границы растяжки цвета, переход от неокрашенной части головы к светлым концам плавный и совершенно не резкий, очень приближенный к естественному.

Можно замаскировать до 30% седины так, что отрастающие седые волосы будут казаться продолжением окрашивания.

Удобно корректировать неудачное окрашивание, действуя бережно и не меняя цвет волос кардинально.

Визуально окрашивание АirTouch очень похоже с балаяж и шатуш. Эти техники очень натурально смотрятся на волосах, и вы можете не подкрашивать корни ежемесячно. При окрашивании высветляются длина и кончики волос, а корни не затрагиваются. Но если у вас уже окрашенные волосы, то в большинстве случаев понадобится подготовить их и перейти к одной из этих техник окрашивания постепенно, не за один раз.

С техниками балаяж и омбре я познакомилась на мастер-классе Павела Шеффа — профессионального стилиста по волосам и признанного эксперта в техниках балаяж и омбре.

Balayage предполагает выделение прядок, на которых выполняются прямые осветляющие мазки, как работа художника (в переводе, балаяж и есть «рисование по волосам»). При окрашивании балаяж, мастер словно рисует картину на ваших волосах из изысканных природных оттенков. Такой вид окрашивания акцентирует внимание на глазах, скулах, губах, подчеркивая структуру ниспадающих локонов (контуринг) . Окрашивание балаяж так же можно носить от 5 до 10 месяцев и оно будет выглядеть потрясающе.

Еще Павел показал свою новую технику Blur. Она подходит для блондинок, желающих отрастить свой натуральный цвет. В этой технике мастер должен прорисовать плавный переход от натуральных корней и растушевать границу блонда.

Шатуш или начес - ещё одна вариация осветления отдельных прядей в один или несколько оттенков, но с ключевым нюансом: переход цветов происходит по горизонтали. Традиционная для омбре или бронда ситуация, когда часть волос осветляется только на кончиках, а отдельные более светлые пряди могут начинаться почти от корней, здесь недопустима. Переход цветов в данном случае имеет хоть и несколько размытую, но всё-таки довольно отчётливую горизонтальную границу.

Я отдаю свое предпочтение блондам и всем вариациям AirTouch и в последнее время все чаще выбираю Балаяж.

Какие цвета выбрать?

В этом сезоне модными остаются пастельные бежевые, персиковые , золотистые и розоватые оттенки. На русые волосы хорошо подойдут теплые оттенки — золото, мед, янтарь, пшеница. С ними ваша прическа будет выглядеть сдержанно и естественно.

Хочется добавить остроты? Попробуйте балаяж с медными, карамельными, пепельными прядями. Для блондинок подойдет платина, розовый или оттенок на пару тонов темнее натурального.

На темные волосы — брюнеткам и шатенкам открывается огромное поле для экспериментов, кофе и шоколад, бронза, золото — эти и многие другие цвета сделают вашу внешность уникальной.