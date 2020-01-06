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Новая кампания Miss Dior Rose n'Roses с Натали Портман в главной роли

Аромат Miss Dior Rose n'Roses уже появился в продаже, в нем переливаются ноты майской розы-сентифолии и дамасской розы, а также невесомые ноты мандарина и бергамота на роскошной базе белого мускуса. 

Флакон украшен легендарной клеткой пье-де-пуль, а на горлышке красуется символ модного дома - бант. 

В рекламной кампании аромата Натали Портман кружится в платье Haute Couture авторства Марии Грации Кьюри под песню SIA Chandelier. 

 

Как создавалось невероятной платье можно посмотреть здесь. 

NVR.SOBAKA,
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