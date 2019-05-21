Юбилей бутика «Галерея»

17 мая бутик «Галерея» отпраздновал свое десятилетие. Это название он получил неспроста – «Галерея» объединила в себе искусство, моду, стиль и образ жизни самых ярких и талантливых людей Курска. Гости участвовали в розыгрыше подарков от BMW Автопремиум Курск, STENDERS, Л’Этуаль, Matigroup, DIMs, Alina German и тест-драйве нового автомобиля X4.

На празднике присутствовала специальный звездный гость – дизайнер Алина Герман, платья которой выгуливают на ковровых дорожках мировые звезды шоу-бизнеса Бейонсе, Лана Дель Рей, Леди Гага, Робби Уильямс и Джонни Депп. Она продемонстрировала свою новую коллекцию ALINA GERMAN SS’19. Кроме того, прошли показ умных купальников RoDaSoliel, а также презентации Л’Этуаль и «Третье чувство» с выбором аромата для бутика.

Ресторан «Мезонин» организовал для гостей фуршет. Сеть парфюмерных магазинов Л’Этуаль предоставил подарочные наборы для розыгрыша. Салон мебели и предметов интерьера MATIGROUP разыграл эксклюзивные предметы интерьера для дома. BMW Автопремиум Курск презентовал новую модель X4 и подарил часы и кофейный набор участникам розыгрыша BMW. «Сладкий» партнер – кондитерская «Тортляндия» подготовила угощения специально для праздника. Бутик косметики ручной работы STENDERS предоставил подарки для призового фонда, а Мастерская красоты и стиля, а также бутик селективной косметики DIMs – четыре подарочных сертификата.