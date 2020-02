15 февраля в Курском ЦУМе прошло масштабное модное шоу, посвященное началу модного сезона spring-summer 2020. ЦУМ возобновляет традицию проведения модных показов, на которых демонстрируются актуальные коллекции одежды и аксессуаров европейских брендов. В рамках MUST HAVE SHOW гости мероприятия оценили женские образы от брендов модных домов Max Mara (Max Mara Weekend, Sportmax Code, Marella, Marina Rinaldi Sport, Marina Rinaldi Persona) и Liu Jo, образы из коллекций кажуальной и спортивной одежды для мужчин от Armani Exchange, Bikkembergs, Trussardi, а также коллекции одежды для детей от испанского премиального бренда Mayoral и марки GnK.



Концепция показа предусматривает возможность рассмотреть моду как синтетическое искусство, многогранный культурный феномен, на который влияет все вплоть до мельчайших деталей: от света и звука до макияжа и прически. Создатели MUST HAVE SHOW призывают гостей быть собой или стать собой, сформировав особый стиль, максимально раскрывающий личность каждого.