ТОП 20. Юлия Шапошникова

Режиссер, руководитель и организатор проекта Symphony open-air SOVA провела третий фестиваль, в котором симфонический оркестр под управлением дирижера Дмитрия Филатова и лучший диджей России по версии Russian Music Box и DJ.RU – DJ Feel впервые после фестиваля «Этажи» выступили вместе.

Программа фестиваля эволюционировала, поэтому в первый день выступал ансамбль средневековых инструментов Alta Capella и звучала средневековая музыка, потом классическая, которая стала зачином ко второму дню. В нем, помимо классики, гости услышали саундтреки к фильмам и произведения современных композиторов. Закончился open air синтезом классической и электронной музыки – совместным выступлением DJ Feel и симфонического оркестра. Также в этом году мы добавили художественное слово – в программе приняли участие актеры Белгородского драматического театра имени Щепкина. Вероника Васильева подружилась с Symphony open-air SOVA в 2018 году, мы приглашали ее в качестве ведущей. В этом году она выступила в новом амплуа совместно с оркестром.

Подготовка шла около трех месяцев. Из-за непредсказуемости погоды приходилось менять и программу, и даты. Например, третий день фестиваля мы перенесли с 8 на 9 июля из-за проливного дождя. И эта дата совпала с моим днём рождения, поэтому личные планы тоже пришлось скорректировать.

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«Фестиваль «Этажи» – мой первый масштабный проект, поэтому я испытываю к нему особую любовь и трепет»

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Вы пригласили DJ Feel после его фееричного выступления на фестивале «Этажи» в прошлом году. Будете ли и дальше сотрудничать с ним?

Фестиваль «Этажи» – мой первый масштабный проект, поэтому я испытываю к нему особую любовь и трепет. Он дарит яркие, незабываемые эксперименты. Например, смелую коллаборацию оркестра русских народных инструментов и Noize MC, которая потом имела продолжение на фестивале «Нашествие». В ноябре они выступят в московском Крокус Сити Холле, потом в Петербурге и других городах России. Или «Симфо-рок», для которого в 2017 году дирижер Дмитрий Филатов создал авторские аранжировки. Эта программа до сих пор желанна у многих гостей и жителей нашего города, и оркестр тоже с ней гастролирует, что очень приятно. Я рада, что и с DJ Feel так получилось. Недавно симфонический оркестр выступил с их совместной программой в Твери. Думаю, мы продолжим сотрудничество с DJ Feel, но уже не в рамках Symphony open-air SOVA.

Впервые на фестивале состоялся иммерсивный спектакль «Ромео и Джульетта». Как появилась идея включить его в программу?

Изначально мы планировали включить не спектакль, а просто читку актерами текста под музыку Чайковского и Прокофьева. Идею предложил Дмитрий Филатов, и мы начали развивать ее вместе. Мне нравится сотрудничать с ним, и за годы моей работы в филармонии у нас было много удачных совместных проектов. В процессе было много обсуждений и споров, но в итоге мы пришли к общему решению. У меня появилась возможность выступить в качестве режиссера этого иммерсивного музыкального действа. По образованию я режиссер, но сделала шаг в сторону ивент-продюсирования. Здорово, что в этом году мне удалось совместить эту сферу деятельности и родную, близкую мне режиссуру в одном проекте. Мне хотелось насытить спектакль действием, попробовать новые интересные формы и оставить финал открытым, без драмы. Для меня это невероятный опыт работы с профессиональными актерами и симфоническим оркестром в другом контексте. У нас не было времени на репетиции, мы только прогоняли читки в оркестровом классе и в замке без участия оркестра. Свели все 6 июля, и это была единственная, без права на ошибку репетиция. Я считаю, что результат получился достойным, и мы уже готовы выпустить видеоверсию этого спектакля.

Каким будет Symphony open-air SOVA в 2020 году?

Непредсказуемым!

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Виталий Шишов

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