Олег Колокольчиков: «Мы – за формат семейного отдыха и здоровый образ жизни»

Как долго вы работали над концепцией парка и его визуальной составляющей?

Когда мне предложили эту идею, я не очень понимал формат подобного отдыха. Начал вникать, интересоваться, посмотрел, что делают в других городах, и обратил внимание, что существует тенденция отдыхать поближе к природе. Я понял, что при этом не нужно строить немыслимые конструкции с колоннами, а наоборот, чем проще, тем комфортнее. Да и что может быть лучше, чем сама природа? Главное в этом вопросе – не испортить ее, не переборщить с дорожками, декором и так далее. В Курске есть традиционное место для отдыха – значимый для города, муниципальный парк «Боева дача». Он получил свое название благодаря купцу Боеву, который любил проводить здесь время и популяризировал его. Поскольку в городе парк был единственным и его посещало много людей, в нем стало некомфортно. Нам захотелось создать альтернативное пространство на территории леса и реки, которое при этом будет находиться в самом центре Курска. Именно это сочетание само по себе уникально. Мы с моей командой разрабатывали концепцию пикник-парка два года. В итоге получилось место для отдыха и проведения любых мероприятий, с разными зонами, удобными дорожками между ними, парковкой, стационарными уборными и охраной. Вход на территорию парка – бесплатный, но существует прайс аренды разных зон для отдыха посетителей.

Главная идея вашего проекта – дать горожанам возможность отдыхать на природе культурно, эстетично и удобно. Все получилось так, как вы задумывали?

В принципе, да. Возможно, несколько медленнее, чем мы планировали, но это связано с тем, что формат парка пока непривычен для горожан. Мы рискуем, ведь еще не уверены, поймут нас или нет. Но идея нам нравится, и мы надеемся, что ее оценят по достоинству, потому что это здорово – стремиться к чему-то новому и идти вперед. Главной нашей целью было и остается – создать уютное и комфортное место для культурного семейного отдыха. Для этого мы планируем организовать взрослый и детский досуг: оборудуем общественный пляж, установим фуд-корт, где, скорее всего, не будет алкоголя, отдадим большую площадь под детские активности, в том числе спортивные. Наш парк – не место для людей, которые хотят просто выпить. Мы придерживаемся формата семейного отдыха и пропагандируем здоровый образ жизни.

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Тренд на выездные церемонии и коллаборацию торжеств с природой набирает обороты, и мы с радостью его поддерживаем.

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На территории «Новой Боевки» расположены красивые локации. Расскажите о каждой из них.

Без ложной скромности скажу, что «Новая Боевка» – удачное место для регистраций молодоженов. Тренд на выездные церемонии и коллаборацию торжеств с природой набирает обороты, и мы с радостью его поддерживаем. За основу декора парка взяли белый цвет, поскольку он выигрышно смотрится на фоне зелени. В этой гамме сделали понтон площадью сорок четыре квадратных метра, с декоративным освещением, который вмещает до пятидесяти человек и прекрасно подходит для выездных свадебных церемоний, фотосессий, воркшопов и других событий. Сейчас мы строим небольшой пароход, и его можно будет пришвартовать у этого понтона. Геокупол площадью двести квадратных метров и вместимостью до ста двадцати человек мы создали для крупных мероприятий. Лаунж-зона особенно полюбилась нашим посетителям: кострище, большой и удобный мангал, садовая мебель и гамаки позволяют приятно проводить время у костра и буквально переворачивают стандартное представление о барбекю. Декоративные гирлянды создают особую атмосферу и добавляют нотки эстетики в настроение наших гостей. Мы позаботились и о маленьких посетителях пикник-парка – построили домик на дереве, в котором есть игрушки, кресла-подушки, скамейки и песочница.

Какие ивенты будут проходить в парке в ближайшее время?

Мы с дирижером, советником врио губернатора Курской области по культуре и главой Губернаторского камерного оркестра Сергеем Проскуриным запланировали провести этим летом благотворительный концерт. Он не боится экспериментов – под его руководством оркестр исполняет разную музыку, в том числе современные композиции на классических инструментах. По нашей задумке, артисты сыграют на понтоне, а гости будут наслаждаться красивым звучанием на берегу. Вход для горожан будет бесплатным, но каждый желающий сможет передать средства нуждающимся семьям. Параллельно мы организуем фестиваль уличной еды.

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Плюс парка в том, что все его зоны разделены между собой естественным образом – холмами и ручьями, поэтому нам не придется делать это искусственно.

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Какие действия по благоустройству парка вы запланировали?

Программа расписана на несколько лет вперед. Мы довели одну из полян до того состояния, которое задумали. Здесь не будет бетона и жестких покрытий, потому что мы хотим сохранить атмосферу пусть и обустроенного, но леса, а не парка. Поэтому оставим все примерно в таком же виде, но слегка улучшим. Сейчас мы работаем над второй, приватной локацией, которая расположена на холме. Вообще, плюс парка в том, что все его зоны разделены между собой естественным образом – холмами и ручьями, поэтому нам не придется делать это искусственно. Здесь уже есть несколько беседок, в будущем их будет больше. Мы облагораживаем территорию вокруг каждой из них и косим траву на берегу, чтобы открыть красивый вид на реку. Основную работу проведем летом, а зимой хотим обустроить площадку для пейнтбола. Хочется, чтобы в нашем парке отдыхало как можно больше людей круглый год.

А еще важно знать, что Олег Колокольчиков свободное от работы время проводит на яхтах с двумя целями – спортивные соревнования и прогулки с друзьями и семьей. Любит путешествовать, особенно там, где есть возможность прокатиться на яхте. Ездит на работу на мотоцикле. В прошлом увлекался разными видами спорта: картингом, мотокроссом, супермото и занимался политической деятельностью. Предпочитает носить рубашки классического кроя, а интервью для редакции «Белгород-Курск.Собака.ru» – уникальный случай, когда он надел поло.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Виталий Шишов