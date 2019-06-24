Мария и Анастасия Толмачевы: «Если нам предложат выступить на «Евровидении», мы согласимся»

Победительницы «Детского Евровидения 2006» с песней «Весенний джаз» и участницы взрослого конкурса «Евровидение 2014», где они с песней Shine заняли седьмое место, состояли в российском жюри на «Евровидении 2019».

Видимо, «Евровидение» с вами навсегда. Как получилось, что вам предоставили возможность оценивать его участников в этом году?

Анастасия: Мы в первый раз вошли в состав жюри «Евровидения». Это новшество. Раньше за понравившихся исполнителей голосовали только зрители. Сейчас же на итог влияют и они, и жюри – пятьдесят на пятьдесят. Членов жюри выбирают от каждой страны, и мы попали в пятерку претендентов от России. Это большая ответственность, потому что мы тоже решали судьбу как победителя, так и того, кто займет последнее место. Мы оценивали участников объективно, смотрели не только на номер, но еще и на образ исполнителя и его песню.

Не обидно было, что Сергей Лазарев не занял первое место?

Мария: Конечно, мы с Настей очень переживали за Сергея и хотели, чтобы он второй раз занял первое место. Я думаю, у него были все шансы на победу, и команда Dream Teаm под руководством Филиппа Киркорова уверенно шла к этой цели. Мы видели, как они готовились, каких шикарных вокалистов в свою команду приняли, это тоже очень много значит для артиста, поэтому мы с Настей были уверены, что Сергей займет первое место. Когда увидели, что он остановился на третьем, конечно, расстроились, но я думаю, ему достаточно и такого результата, потому что он опытный артист и профессионал своего дела, который был рад снова получить бурю эмоций на конкурсе.

Вы уже давно с ним знакомы. Расскажите о нем как о профессионале и человеке.

Мария: Мы знакомы с ним еще со времен детского «Евровидения». В 2007 году, когда получали тарелку на национальной музыкальной премии «МузТВ» за «Лучший проект года», Сергей вместе с Лерой Кудрявцевой объявлял наш выход. С тех пор мы дружим и часто видимся в одних и тех же студиях, когда записываем хиты, или на мероприятиях и съемках. Он хороший, добрый человек, поэтому мы очень рады знакомству. Когда Сергей приезжает в Курск с концертами, всегда встречаем его, как и других артистов, которые выступают в нашем городе, потому что мы открыты к общению и рады, что звезды российской эстрады отвечают нам взаимностью.

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«С каждый годом выигрывают эпатажные исполнители со странными номерами и непонятной для слушателей музыкой, которые делают ставку на внешний облик».

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Вокруг «Евровидения» много пересудов и мнений о том, что оно перестало быть конкурсом талантов. А как считаете вы?

Анастасия: Я согласна с этим мнением. С каждый годом выигрывают эпатажные исполнители со странными номерами и непонятной для слушателей музыкой, которые делают ставку на внешний облик. Еще в 2008-2009 годах для нас с Машей было необычно видеть на «Евровидении» участницу с короткой стрижкой, а сейчас в конкурсе участвуют мужчины, похожие на женщин, и занимают первые места. Хотя в этом году, к моему счастью, победила действительно песня.

Мария: Раньше для «Евровидения» образ фрика был неактуален, а сейчас исполнители поняли, что зрители голосуют не за песню, а за эпатажное выступление. В этом году представители Исландии напоминали секту, было жутковато смотреть их номер. Я хочу, чтобы на «Евровидении» участникам победу приносила музыка, а не нелепые костюмы.

Дима Билан и Сергей Лазарев дважды участвовали в конкурсе. Хотите перенять эту тенденцию?

Анастасия: Если нам предложат еще раз выступить на «Евровидении», мы с радостью согласимся.

Три года назад вы открыли в Курске Мастерскую эстрадного искусства для детей. Каким достижением за историю ее существования гордитесь больше всего?

Мария: Открытие Мастерской было нашей мечтой после 2014 года, мы очень хотели делиться своим опытом. Дети – это наше все, мы с Настей вкладываем в них себя, и нам очень интересно видеть результат общего труда. Наши воспитанники участвуют в различных конкурсах, таких как детское «Евровидение», «Голос. Дети» и «Битва талантов». Некоторые из них добились успехов в этих проектах.

Анастасия: Главное достижение нашей студии – это то, что дети радуются друг за друга. У нас создалась дружеская атмосфера, где нет зависти и конкуренции. Дети приглашают друг друга на дни рождения, ездят отдыхать вместе. На нашей страничке в Инстаграме фолловеры часто пишут, что мы самая сплоченная студия в Курске, и, конечно, это приятно.

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«Мы хотим связать свою жизнь с музыкой и творчеством».

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Вы учитесь в Белгородском государственном институте искусств и культуры. Полезен ли для вас этот опыт?

Мария: Мы учимся на четвертом курсе, на отделении «Продюсирование и режиссура». Выбрали эту специальность, потому что хотим связать свою жизнь с музыкой и творчеством. Знания, которые мы получаем в университете, уже применяем на практике в своей студии, преподаем детям предметы, которым нас обучают в БГИИК – актерское мастерство, вокал и хореографию. Мы сами ставим номера, а детей я выбираю по типажу: если вижу, что девочки чем-то похожи между собой, объединяю их в трио, подбираю им наряды и репертуар.

Сейчас вы работаете над Международным вокальным конкурсом эстрадной песни «СИЯЙ!!! SHINE!!!» в Курске. Расскажите о нем подробнее.

Анастасия: Он должен был пройти уже сейчас, но из-за сложностей в организационном процессе постоянно сдвигается. Мы хотим, чтобы все было на высоком уровне: хорошая сцена, качественные свет, звук и аппаратура, классные призы, профессиональное жюри, в составе которого будем и мы. Надеемся, что все получится, и в конце июня мы сможем провести этот конкурс. К участию приглашаем всех желающих не только из Курска, но и из соседних городов.

А еще важно знать, что Мария и Анастасия мечтают создать свою линию одежды, а Анастасия хочет открыть школу визажа, потому что любит все, что связано с бьюти-сферой. Сестры занимаются спортом, но без фанатизма, и настолько любят свою работу, что не чувствуют усталости и необходимости в отпуске. Они никогда ничего не планируют заранее и, если загораются какой-то идеей, сразу же ее реализовывают. В их союзе Анастасия – главный двигатель, который предлагает участвовать в интересных проектах.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Тигран Лалаян