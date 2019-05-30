На острие рапиры

Если тонкая шпага помогла Арье Старк из «Игры престолов» победить множество врагов, то Евгении Ламоновой рапира позволила стать олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, Европы и России по фехтованию. Председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области рассказала, как ЗОЖ влюбил ее в себя навсегда.

Вы были творческим ребенком. Почему в итоге сделали ставку именно на спорт?

Да, действительно я занималась и верховой ездой, и спортивной гимнастикой, и даже макраме и рисованием. В спорт меня привела мой первый тренер Елена Кажикина, которая однажды пришла на школьный урок и заинтересовала меня и моих одноклассников таким красивым историческим видом единоборств, как фехтование. В процессе упорных занятий и тренировок, а особенно соревнований, я начала чувствовать спортивный азарт. Хотелось быть быстрее и проворнее противника, для этого я вкладывала все свои силы и энергию. Так, постепенно, на пути первых побед и поражений я поняла, что фехтование – это моя жизнь.

Каково это – быть первой женщиной в истории курского спорта, завоевавшей олимпийское «золото»?

Честно говоря, я об этом не задумывалась. Попасть на Олимпиаду – мечта каждого спортсмена, я шла к ней очень долго и была счастлива проявить себя на таких грандиозных играх. Тех чувств, которые я испытала в Пекине, стоя на пьедестале почета под звуки гимна нашей страны, я не испытывала ни на одних соревнованиях. Для меня это останется одним из самых ярких событий в моей жизни.

Как вы считаете, в Курске хорошая спортивная база для будущих чемпионов?

Если сравнивать время становления моей карьеры профессионального спортсмена с тем, что у наших детей есть сейчас, то это, конечно, колоссальная разница. Да, есть свои трудности, какие-то объекты спорта требуют ремонта и реконструкции, но мы над этим активно работаем. Так, сейчас с радостью могу сказать, что для спортивных школ Курской области выделены значительные средства, которые пойдут на закупку нового инвентаря и экипировки и организацию выездов на соревнования. Благодаря тому, что в администрации Курской области слышат и понимают важность создания достойных условий как для спорта высших достижений, так и для массового и детско-юношеского спорта, мы стараемся сделать для детей все возможное, чтобы они могли тренироваться, проявлять себя и достигать спортивных вершин.