На острие рапиры
Если тонкая шпага помогла Арье Старк из «Игры престолов» победить множество врагов, то Евгении Ламоновой рапира позволила стать олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, Европы и России по фехтованию. Председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области рассказала, как ЗОЖ влюбил ее в себя навсегда.
Вы были творческим ребенком. Почему в итоге сделали ставку именно на спорт?
Да, действительно я занималась и верховой ездой, и спортивной гимнастикой, и даже макраме и рисованием. В спорт меня привела мой первый тренер Елена Кажикина, которая однажды пришла на школьный урок и заинтересовала меня и моих одноклассников таким красивым историческим видом единоборств, как фехтование. В процессе упорных занятий и тренировок, а особенно соревнований, я начала чувствовать спортивный азарт. Хотелось быть быстрее и проворнее противника, для этого я вкладывала все свои силы и энергию. Так, постепенно, на пути первых побед и поражений я поняла, что фехтование – это моя жизнь.
Каково это – быть первой женщиной в истории курского спорта, завоевавшей олимпийское «золото»?
Честно говоря, я об этом не задумывалась. Попасть на Олимпиаду – мечта каждого спортсмена, я шла к ней очень долго и была счастлива проявить себя на таких грандиозных играх. Тех чувств, которые я испытала в Пекине, стоя на пьедестале почета под звуки гимна нашей страны, я не испытывала ни на одних соревнованиях. Для меня это останется одним из самых ярких событий в моей жизни.
Как вы считаете, в Курске хорошая спортивная база для будущих чемпионов?
Если сравнивать время становления моей карьеры профессионального спортсмена с тем, что у наших детей есть сейчас, то это, конечно, колоссальная разница. Да, есть свои трудности, какие-то объекты спорта требуют ремонта и реконструкции, но мы над этим активно работаем. Так, сейчас с радостью могу сказать, что для спортивных школ Курской области выделены значительные средства, которые пойдут на закупку нового инвентаря и экипировки и организацию выездов на соревнования. Благодаря тому, что в администрации Курской области слышат и понимают важность создания достойных условий как для спорта высших достижений, так и для массового и детско-юношеского спорта, мы стараемся сделать для детей все возможное, чтобы они могли тренироваться, проявлять себя и достигать спортивных вершин.
Наверняка даже после завершения спортивной карьеры привычка вести здоровый образ жизни у вас осталась. Опишите свой обычный рацион питания и план тренировок.
С моим рабочим графиком руководителя спортивной отрасли стало сложнее придерживаться строгого расписания тренировок, но несколько дней в неделю посвящаю спорту и работе в спортзале. Что касается рациона, то особого секрета нет: стараюсь соблюдать принципы правильного питания – это залог здоровья и общего самочувствия.
Помимо всего прочего, вы еще и мама двоих детей. Как вы все успеваете?
Успевать сложно, но именно поэтому начинаешь еще больше ценить время, проведенное с семьей. Мы стараемся активно отдыхать: гуляем в лесу, катаемся на велосипедах, а зимой – на лыжах и коньках. Закладывать правильные ориентиры нужно с самого детства и лучше всего – личным примером. Поэтому дома не сидим, всегда находимся в движении.
Ваши дочери тоже увлекаются спортом?
Старшая дочь Нелли, как и я, занимается фехтованием, у нее уже есть первые успехи. Я стараюсь во всем ей помогать и направлять, но это эмоционально сложно, особенно на соревнованиях – очень переживаю за нее. Младшей дочери Мирре исполняется только шесть лет, но уже сейчас мы с ней вместе выходим на утреннюю пробежку, и мне иногда за ней просто не успеть. Для меня не важно, станет ли для них спорт профессией, главное, чтобы занятия спортом вошли в обычный режим их дня.
Что бы вы посоветовали тем, кому сложно взять себя в руки и встать на путь ЗОЖ?
Спорт – неотъемлемая часть облика современного успешного человека. Поэтому совет один – действовать. Уже через небольшой период занятий у вас улучшатся и самочувствие, и настроение. Это повысит вашу самооценку, будет двигать вперед и давать силы для других личных достижений.
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