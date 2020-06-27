«Белгород-Курск.Собака.ru» июнь онлайн версия журнала

Далее рубрика журнала — «Портреты». В этот раз общаемся о духовном и материальном с Дмитрием Макаровым — отельером, ведущим программы «На Ножах. Отели» на телеканале «Пятница» и управляющим курортным комплексом Riviera Wellness Resort в Белгороде. Курск, в свою очередь, познакомил нас с Надеждой Петраш — пластическим хирургом, косметологом и основателем курской клиники эстетической медицины «НикаМед».

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Затем мода. Директор отдела Дарья Шакирова собирается косплеить клумбу: мужские рубашки Dries Van Noten с вышитыми клематисами она будет носить с нормандским гербарием сумку Lady Dior.

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