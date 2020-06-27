Психолог и модель Алена Бочарникова.

Психология — часть вашей жизни. Откуда интерес к этой теме?

Меня всегда интересовали точные науки. Алгебра, физика, химия. Как устроен мозг, что такое энергия. Литература на эту тему по-прежнему самая любимая. В мире все объяснимо. Чудес нет. Чудом называют лишь явления, которые мы просто не можем объяснить. Психология помогает мне лучше понимать человеческую природу. На мой взгляд, нет ничего интереснее в этом мире, чем человек. В своей работе, помимо индивидуальных консультаций, я практикую арт-терапию и специальные психологические игры. Одна из них — «Путь к мечте». Игра, в которой участник проживает свою жизнь в миниатюре, основываясь на собственном сценарии достижения цели. Можно увидеть, правильно ли выбрана цель и как скоро ты к ней придёшь. Что касается арт-терапии, то это об эмоциях человека. О чувствах, которые глубоко внутри. С помощью рисования мы их распаковываем и показываем, что происходит на данный момент относительно той ситуации, мечты, цели, с которой человек хочет разобраться. Через рисунки мы можем интерпретировать то, что происходит на подсознательном уровне эмоциональных установок.

Бывает так, что человек закрывается на занятии, впадает в ступор?

Да, не без этого. Существует множество приемов, которые помогают в работе. Один из них — рисование на мокрой бумаге. Поверхность бумаги сильно смачивается водой и человеку нужно просто заливать ее красками. Какими захочется. Это не требует высокого навыка мастерства, человек расслабляется и погружается в свободный поток чувств. Еще один способ — рисование левой рукой, если человек правша. И наоборот. Этим мы переключаем полушарие мозга, чем тоже снимаем напряжение. Главное — создать условие безопасности для психики.

Как Вы попали на подиум?

Я безумно люблю красоту, моду и людей. Это с детства. В школьные годы канал Fashion TV был самым любимым. Там практически круглосуточно шли модные показы. И благодаря поездке в Лос-Анджелес моя детская мечта о моделинге неожиданно реализовалась. Это был показ местного модного дизайнера широко известного в модельных кругах. Позже он устроил показ совместно с французскими дизайнерами в Каннах, во время Каннского фестиваля. Получилось яркое шоу.