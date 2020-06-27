Психолог и модель Алена Бочарникова.

Красота и интеллект. Самое ценное сочетание качеств современности. Как совместить две стихии и #непотерятьсебя? Психолог и модель @bocharnikova.alena в курсе!
Спойлер: маленькие радости придают вкус нашей жизни.
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Красота и интеллект. Самое ценное сочетание качеств современности. Как совместить две стихии и #непотерятьсебя? Психолог и модель @bocharnikova.alena в курсе!
Спойлер: маленькие радости придают вкус нашей жизни.
Психология — часть вашей жизни. Откуда интерес к этой теме?
Меня всегда интересовали точные науки. Алгебра, физика, химия. Как устроен мозг, что такое энергия. Литература на эту тему по-прежнему самая любимая. В мире все объяснимо. Чудес нет. Чудом называют лишь явления, которые мы просто не можем объяснить. Психология помогает мне лучше понимать человеческую природу. На мой взгляд, нет ничего интереснее в этом мире, чем человек. В своей работе, помимо индивидуальных консультаций, я практикую арт-терапию и специальные психологические игры. Одна из них — «Путь к мечте». Игра, в которой участник проживает свою жизнь в миниатюре, основываясь на собственном сценарии достижения цели. Можно увидеть, правильно ли выбрана цель и как скоро ты к ней придёшь. Что касается арт-терапии, то это об эмоциях человека. О чувствах, которые глубоко внутри. С помощью рисования мы их распаковываем и показываем, что происходит на данный момент относительно той ситуации, мечты, цели, с которой человек хочет разобраться. Через рисунки мы можем интерпретировать то, что происходит на подсознательном уровне эмоциональных установок.
Бывает так, что человек закрывается на занятии, впадает в ступор?
Да, не без этого. Существует множество приемов, которые помогают в работе. Один из них — рисование на мокрой бумаге. Поверхность бумаги сильно смачивается водой и человеку нужно просто заливать ее красками. Какими захочется. Это не требует высокого навыка мастерства, человек расслабляется и погружается в свободный поток чувств. Еще один способ — рисование левой рукой, если человек правша. И наоборот. Этим мы переключаем полушарие мозга, чем тоже снимаем напряжение. Главное — создать условие безопасности для психики.
Как Вы попали на подиум?
Я безумно люблю красоту, моду и людей. Это с детства. В школьные годы канал Fashion TV был самым любимым. Там практически круглосуточно шли модные показы. И благодаря поездке в Лос-Анджелес моя детская мечта о моделинге неожиданно реализовалась. Это был показ местного модного дизайнера широко известного в модельных кругах. Позже он устроил показ совместно с французскими дизайнерами в Каннах, во время Каннского фестиваля. Получилось яркое шоу.
Мода и психология. Как совмещать в себе два таких, на первый взгляд, разных направления?
Они взаимно дополняют друг друга в моей жизни. Первое развивает чувство прекрасного, второе — тягу к исследованию. В совокупности это поддерживает мое ресурсное состояние. В Лос-Анджелесе после работы с пациентами я прилично уставала. Рано ложиться спать не хотелось, как и просто сидеть уставшей без дела. Кому-то бы хватило для отдыха принять ванну или выпить бокал вина. У меня другое. Я ехала в дизайнерский магазин и наслаждалась красивой дизайнерской одеждой. Могла что-то померить, иногда что-то и купить.
У вас коллекция кукол?
Барби — предмет моего обожания. Да, я до сих пор коллекционирую кукол. Разных, но без фанатизма. Часто покупаю их во время путешествий, какие-то нахожу здесь. Иногда мне их дарят. Это не погоня за редким экземпляром. Главное, чтобы кукла привлекла меня визуально.
Вы неравнодушны к поэзии. Кто из авторов у вас в фаворитах?
Поэзия в качестве одного из инструментов внутреннего обогащения. Мне нравится, когда автор пишет витиевато, затейливо. Истинное удовольствие читать такие стихи. Из авторов мне нравится Роберт Рождественский, Иосиф Бродский, Шекспир.
Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете?
Никогда не говори «никогда» …
Из Белгорода в Лос-Анджелес. Поделитесь впечатлениями от этой поездки.
Этот город обладает удивительной энергетикой. Там очень большая концентрация невероятных, интересных и творческих людей. Диапазон их мышления настолько велик, что каждый представляет собой целую вселенную. Они открыты миру, не прячут красоту внутри себя.
Расскажите больше о путешествиях.
Для меня путешествия — это больше про бытийность. Пожить, почувствовать. Я не типичный турист. Достопримечательности меня не особо интересуют. Приехав, например, в Париж я не отправлюсь на трехчасовую обзорную экскурсию по городу, а, скорее, заскочу в крохотный устричный бар где-нибудь в районе Маре или отправлюсь в антикварный магазин.
Если бы вы могли жить где угодно…
Если бы я могла жить где угодно… Раньше я бы ответила — однозначно в Лос-Анджелесе. Но сейчас, думаю, существует много интересных мест для жизни. Я человек мира.
Посоветуйте какой-нибудь лайфхак, который используете в это неоднозначное время.
Все мы знаем, что нами в какой-то степени управляют гормоны. Всем необходимо немного радости. Чтобы поднять себе настроение с самого утра нужно придумать какое-то маленькое удовольствие. Краткосрочный праздник. И так ежедневно. По маленькому зернышку энергии в течение дня. Это может быть чашка кофе с видом на рассвет или поездка в машине под любимую музыку. Каждому — свое. Сама живу по такому принципу, и он работает. Стоит отметить, весьма неплохо.
Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты. Франклин Рузвельт
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Текст: Илья Горгиладзе
Фото: Maries
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