Надежда Петраш: «Регулярный уход – форма вежливости к себе»

У вас колоссальный медицинский опыт за плечами. Расскажите, как вы пришли к косметологии?

Училась в Курском государственном медицинском университете, на факультете «Лечебное дело». Дальше ординатура и аспирантура по специальности «дермотовенерология». После ординатуры по кожным болезням отучилась на врача-косметолога. Сначала это были курсы повышения квалификации, ездила в Москву подтверждать эту специальность. Совмещала работу в кожно-венерологическом диспансере с косметологией и потихоньку наращивала опыт в этой профессии. Работала дермовенерологом и косметологом в курском кожно-венерологическом диспансере. В последствии косметология заняла все мое пространство. Накопленный опыт показал, что не все эстетические проблемы можно решить с помощью косметологии. Так я пришла в пластическую хирургию и закончила ординатуру по специальности «пластичес кая хирургия».

Кто обращается за помощью в клиники эстетической медицины и почему?

Современный человек трепетно относится к своему внешнему виду, ведь в наше время ухоженная внешность является непременным атрибутом успешности как в бизнесе, так и в личной жизни. Наша кожа нуждается в уходе для сохранения красоты и здоровья. Профессиональный уход за лицом и фигурой в сочетании с активным образом жизни, позитивным психологическим настроем и правильным питанием способен кардинально и, что особенно важно, естественно преобразить нашу внешность. Ко мне обращаются люди за помощью, которые хотят сохранить или вернуть молодость, красоту, стройность, жизненную энергию и уверенность в себе. Хочу отметить, особенно меня радует, что в настоящее время активно ухаживать за своим здоровьем и внешностью стали наши дорогие мужчины.

Какие процедуры вашей клиники чаще всего пользуются спросом?

В зависимости от области коррекции, возраста и ожиданий пациента от результата процедуры, в каждом конкретном случае применяются различные современные методики нитевого и инъекционного лифтинга. В своей практике чаще всего я использую нити и филлеры, разработанные специально для той или иной области лица и тела, которые позволяют мне решать самые разнообразные эстетические проблемы как женщин, так и мужчин. Одно из направлений деятельности клиники эстетической медицины «НикаМед» — это аппаратная косметология. С ее помощью можно избавиться не только от проблемной кожи, лишнего веса, но и нежелательных волос, сосудистых звездочек, пигментных пятен и многих других дефектов.

С какого возраста можно обращаться к косметологу?

Широкий спектр процедур делает косметологию доступной для любого возраста. Показанием для косметологических процедур является, скорее, не возраст, а анатомические особенности и состояние здоровья кожи лица и тела.

Перед карантином вы успели побывать в Турции. Поделитесь впечатлениями от поездки.

Стамбул невероятно красивый город. Там проходила школа ринопластики. Очень подробно и интересно все рассказывали. Они гуру в этом вопросе. Хорошие клиники высокого уровня. В Турции и женщины, и мужчины хотят быть ухоженными, активно пользуются косметологическими услугами. Параллельно посетила тематическую выставку по косметологии. Меня удивило, что у них много оборудования, аппаратных методик, но мало инъекционной косметологии. Если у нас попадаешь на выставку, то там преобладают гиалуроновая кислота в разных вариантах на все случаи жизни, ботокс и мезотерапевтические препараты.

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«Регулярный уход – форма вежливости к себе.»

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Есть ли на российском рынке отечественная косметика, которой можно доверять? Или же в приоритете зарубежные производители?

Однозначно есть, но я предпочитаю работать с европейскими. Косметические средства помогают поддерживать результат от профессиональных процедур в домашних условиях.

Как за последнее время изменились эталоны женской и мужской красоты?

У молодого поколения сейчас в тренде более выраженные графические черты лица. Некоторая маскулинизация, акцент на нижнюю треть лица. Мужчины стали больше ухаживать за собой. Особенно актуальна борьба с мимическими морщинами. Методы изменились. Теперь все максимально естественно и натурально. В приоритете —здоровая и ухоженная кожа.

Пластическая хирургия — одно из направлений вашей деятельности. Чем надо руководствоваться при выборе пластического хирурга?

В любом случае основные критерии качества при выборе хирурга будут следующие: образование, квалификация и опыт, специализация, портфолио, отзывы и стоимость услуг.

У вас высокий уровень занятости. Остается время на личную жизнь или хобби?

Дети подросли и времени стало больше. Стараюсь не забывать о себе. Сначала я ходила в тренажерный зал, но это не мое. Скучно как-то. Сложно себя мотивировать регулярно ходить в зал просто качать мышцы. Поэтому я начала заниматься танцами на пилоне. Когда пришла, было страшно. Сначала не получалось, потом вошла во вкус. Это тонизирует. Помогает чувствовать себя лучше и моложе.

А ещё важно знать, что Надежда мама двоих детей — учеников старших классов — Александра и Виктории. Очень любит путешествовать, неравнодушна к изобразительному искусству, психологии и литературе. Из художников вдохновляет Густав Климт. Стремится попасть на тренинг к психологу Андрею Плигину. Последний прочитанный роман — «Женщины» Чарльза Буковски.

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