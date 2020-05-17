Саша Брайн: «Не важно, где вы, но важно — кто вы.»

Что определило ваш жизненный выбор?

Огромная мечта: всегда хотелось, чтобы меня узнавали на улице, хотелось быть на виду. Быть знаменитостью. И хотя сейчас я не считаю себя таковой, но цели этой все-таки давно достигла. Даже немного стесняюсь, что мечта настолько круто исполнилась. Реально, очень много людей узнают меня на улице. Фотографируют, мечтают со мной встретиться. Как будто я какая-то там суперзвезда. (Улыбается).

Расскажите о себе. Как все начиналось?

Первую свою большую зарплату, четырнадцать тысяч рублей, я получила в восемнадцать лет. По тем временам это были просто сказочные деньги для меня. Работала на промоакциях. Очень громко в магазинах зазывала всех попробовать колбаску. Еще была классным продавцом кваса. (Cмеется). А та самая огромная мечта продолжала жить во мне с самого детства. Я человек, которому всегда нужно было во всем участвовать. Везде я была старостой, вожатой, руководителем.

То есть вы прирожденный лидер?

Да, началось это еще с музыкальной школы, где я вела все праздники. Позже в детском лагере освоила роль вожатой. В школе и университете была старостой. В общем, всегда старалась себя продвинуть как могла, но не шла по головам, а, скорее, создавала доверительную атмосферу вокруг себя. В 2014 году мы с мужем открыли первый бизнес, со временем направлений стало несколько. Когда в моем инстаграм-профиле набралось двести тысяч подписчиков, мы поняли, что Инстаграм — это сила, сделали на него упор и закрыли весь остальной бизнес.

А изначально Инстаграм был поддержкой бизнесу?

Нет, это совсем другое. Это была моя мечта, а потом у меня по-настоящему начало получаться. Я всегда любила фотографироваться и выкладывать содержательные посты. Один из постов вышел в топ, и Инстаграм продвинул его вперед. Я получила огромное количество лайков, комментариев и очень большой пользовательский охват. Это дало стимул продолжать развиваться в этом направлении.

Сколько понадобилось времени, чтобы достичь отметки в 2 миллиона подписчиков?

Три года.

Бывают ли у вас офлайн дни?

Офлайн дни у блогеров — хорошие дни. Если ты заинтригуешь и на день пропадешь, а потом объявишься с классным контентом, то вовлеченности будет еще больше. Люди переживают, теряют тебя, заваливают директ, пишут родственникам, друзьям-блогерам. Что с Сашей, куда она пропала? (Улыбается). Примерно раз в три месяца делаю себе такой день.

Как семья относится к такому лайфстайлу?

Семья с удовольствием принимает в этом участие. Папа, свекр, сестра все стали блогерами. Более того, у них отлично получается. Папа и свекровь вообще не стесняются и открыто обращаются к подписчикам. Сестра раньше была застенчивой, испытывала сложности в общении с людьми. Она тринадцать лет работала в налоговой инспекции, а теперь у нее блог на двести тысяч подписчиков. Она стала совсем другим человеком. Блогерство повлияло на всю мою семью и только в лучшую сторону, как внешне, так и внутренне.

Расскажите про вашего сына.

Я боялась заводить ребенка. Думала, что быть мамой — это очень сложно и страшно. Только у блогеров «в этих инстаграмах», как говорят наши родители, дети не плачут, а только улыбаются. Но так случилось, что теперь я мать именно такого ребенка. Он безумно обаятельный и «инстаграмный». Красивый блондин, который любит сниматься и улыбаться в камеру. Настоящая звезда моего блога, люди его обожают. Когда ты сам добрый, не психованный и кайфуешь от жизни, дети это чувствуют и перенимают. Они наше полное отражение.

Расскажите о подводных камнях славы.

Какие могут быть подводные камни в работе мечты? (Смеется).

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«Не

важно, где вы, но важно — кто вы.»

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У вас большая команда?

Два человека. Они иногда помогают мне с монтажом видео и корректурой текста. А со сторис, на которые всегда делается основной упор, я справляюсь сама.

Какие планы на будущее? Есть мечта?

Очень хочется попасть на YouTube. У меня нет там канала, только потому что не хватает времени им заняться. Нужно переключиться, не забрасывая Инстаграм, и вот тут уже необходима большая команда.

Вы действуете строго по контент-плану? Импровизация имеет место?

Прежде всего нужно понимать, что блог в Инстаграме — это душа. У меня нет контент-плана, всё делается интуитивно и от чистого сердца. Моя аудитория меня любит, и я стараюсь делать для них самые классные фотографии, снимать сторис, раскрывать себя, делиться секретами. Иногда ради фотографии приходится летать в другие страны: однажды мы с мужем и фотографом полетели в Милан, чтобы сделать один снимок. Когда ты раскрываешь свою душу, тебе верят, любят. С тобой хотят общаться, ощущают тебя своим другом.

Ваша интересная жизнь — пример для многих. Какие базовые принципы привели вас к успеху?

Не бойтесь пробовать. Не попробуешь — не узнаешь. Будут и взлеты, и провалы, но сдаваться нельзя. Нужно продолжать делать, выкладываться на полную. Нет ничего невозможного. Не важно, где вы, но важно — кто вы. Живёте в хоромах где-то в столице или в нашем уютном Белгороде. Всё зависит только от вас. Если вы классные, то вам море по колено. Главное любить себя. Люди любят смотреть на то, что им близко. На простую жизнь. Узнавать в этом себя.

А еще важно знать, что Саша закончила Белгородский государственный университет имени В.Г. Шухова по специальности «Дизайнер архитектурной среды». Занималась бизнесом, среди которого организация свиданий на крыше, продажа огромных игрушечных медведей и картин по номерам.

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Ян Сылка

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