Евгений Заболотный: «После театра я понял, что не умею танцевать»

Художественный руководитель молодежного театра «3Д» Сергей Малихов в одном интервью сказал, что будущий актер должен обладать одним самым главным качеством — желанием. Когда у вас появилось желание заниматься актерским мастерством?

Я чисто случайно пришел на спектакль «Яма» молодежного театра «3Д». Сидя на последнем ряду, увидел другую – пульсирующую сцену. Алина Балакина, Екатерина Зайцева, Игорь Кулька были как оголенные нервы. Помню, что зареванный после спектакля сказал себе, что буду работать с этим коллективом. У всех актеров театра пластической драмы есть желание – в большей или меньшей степени они все одержимы. Через желание у актера растут крылья, которые помогают ему во всем этом разбираться. В театре я понял еще одну вещь: режиссер – это художник, а актер – это его инструмент. Если инструмент универсальный, а этого можно достичь только через огромное желание, то в работе получается такая вот магия.

Кем себя сейчас больше ощущаете: актером, танцором, тренером, моделью?

В совокупности я интеллектуальный танцовщик. У меня есть мечта, цель. Хочу стать востребованным артистом в разных сферах. Стейдж менеджером (помощник режиссера), дизайнером шоу в спектакле играть, танцевать. Сейчас я ставлю коммерческие шоу, в которых и сам танцую. У меня есть очень много схожих вещей с биографией Пины Бауш. Ее спросили однажды, как она из дерева танца мастерски сделала ветвь. На что она ответила: «Я просто хотела где-то танцевать. Я создала для себя балет и в нем танцевала».

Помогает танцевальный опыт в работе актера пластической драмы?

Очень помогает. Нет зажимов, с которыми борется большая часть трупы. Через движения мы транслируем людям определенные вещи, где задача – чтобы поняли все. Например, руки передают эпоху.

Танцами занимаетсь с детства?

Самые первые шаги сделаны в школе, в кружке, где я научился музыкальному счету и ритмике.

Как реагировали родные на увлечения пластической драмой?

Вся семья была руками и ногами «за». Мама с недавнего времени приходит на все мои выступления в клубы, а теперь и в театр. Она будет на всех трех премьерах «Лавины».

Поменял вас театр?

Театр разбавил и расширил мои возможности. Я научился и продолжаю учиться давать профессиональное определение тому, что делаю. Так же как мои коллеги, учусь у нашего мастера транслировать ощущения и содержание.

Спектакли дают каждому человеку пищу для размышления. На какие размышления наталкивает новая постановка?

Не молчи.

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«Думай, действуй, добивайся – это комбинация, которая помогает не только актерам, но и всем людям»

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Расскажите, о чем «Лавина».

Спектакль по пьесе турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу. Действия происходят в маленькой деревне, которая живет под страхом схода снежной лавины. Жители деревни прибывают в полной тишине круглый год за исключением трех летних месяцев, когда уровень снега уменьшается и можно говорить громко. Девять месяцев они сдерживают свои эмоции. Разговаривают на языке жестов, ходят на носках, спят в специальных вакуумных повязках. Осталось три дня до того момента, когда лавины не нужно будет опасаться. Главные герои спектакля – это семья. Мать, два сына и беременная главная героиня, у которой в эти важные три дня начинаются преждевременные роды. Я играю в трех составах три роли. Две главные: младшего и старшего брата. И народную власть - председателя комитета по управлению народом.

«3Д» расшифровывается как «Думай, действуй, добивайся». Можно ли сказать, что эти слова помогают вам добиваться успеха?

Я не могу сказать, что я добиваюсь успеха. Скорее, чаще всего, добиваюсь поражения. (Смеется).

Почему?

Потому что есть вещи, которые элементарно не отрепетированы, по незнанию не зафиксированы. А это тоже актерская школа. Зафиксировать эту планку, на следующем прогоне до нее дойти, на следующем – дойти и повысить. Но, безусловно, «Думай, действуй, добивайся» – это комбинация, которая помогает не только актерам, но и всем людям. Страх лишает нас способности думать. Не думая, мы не действуем. Нет конкретной цели, нет приоритетной задачи. И, естественно, мы пугаемся этого, при первом поражении и бросаем. «Думай, действуй, добивайся» – гениальная фраза

А еще важно знать, что Евгений Заболотный родом из Республики Молдова. Закончил девять классов. Первые деньги заработал в 16 лет танцуя в клубе. Евгений работал моделью за границей, был в Лондоне, Китае, Японии, Франции. Переехал с семьей пять лет назад в Курск из Москвы. Автор клубных перфомансов для креативных вечеринок в ночном клубе «Часы», шоу-проекта «Art Rave». В прошлом году запустил серию креативных иммерсивных вечеринок «ТАБУ». Главным движением жизни считает манерную пластику.

Текст: Юлия Анищенко

Фото: Лада Миронова