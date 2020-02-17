Татьяна Пушкина: «Огромные губы и скулы – сейчас уже too much»

Почему вы решили связать свою профессиональную деятельность с косметологией? Все дело в ее популярности? Что вас привело к этому?

В косметологии я с 2003 года, когда она была еще не отдельной специальностью, а одним из направлений дерматологии. Преподавала на кафедре медицинского университета, писала диссертацию и вела прием как врач-дерматокосметолог в КВД. Именно тогда косметология начала стремительное развитие, появились первые инъекционные и аппаратные методики, и это был прорыв! Когда наука и медицинские технологии стали не только лечить людей, но и помогать им быть красивее. Это было необычно, ново и мне интересно не только как доктору, но и как молодому ученому. Я прошла всю историю развития косметологии, начиная от уходов и мезотерапии. Впервые в Курске стала использовать малотравматичную контурную пластику, лазерную медицину, нитевой лифтинг. Стремилась за новейшими международными разработками, проходила обучение у лучших, а для реализации полученных знаний потребовалась база – собственная клиника. Вот тогда и появилась идея создать передовой центр эстетической медицины, где будут сконцентрированы самые инновационные технологии. В его названии «ВиАнта» заложены имена моих детей Виктории и Антона. И если дочь уже связала себя с профессией врача – студентка третьего курса КГМУ, то сын пока мечтает стать то оружейным конструктором, то футболистом.

Расскажите об особенностях вашего медицинского центра. В чем его неоспоримое преимущество перед другими и принципиальное отличие? Ведь на первый взгляд все косметологические клиники похожи.

Для меня как для руководителя и идейного вдохновителя нашей клиники всегда было важно, чтобы косметология основывалась прежде всего на медицине с доказательной базой и максимальной эффективностью и безопасностью. Это разительно отличается от бездумного украшательства, обкалывания, натягивания кожи псевдокосметологами, работающими в теневой сфере эстетического бизнеса. Каждая услуга, а обычно это комплекс взаимно усиливающих друг друга процедур, в нашем центре проводится строго по назначению врача, по показаниям и с учетом всех индивидуальных особенностей и потребностей пациента. Нет стандартных процедур, подходящих всем, есть индивидуальность, человек со своими особенностями здоровья и пониманием красоты и гармонии. И еще в нашей клинике пациент защищен юридически – это значит, что мы несем ответственность за качество своей работы и гарантируем это не только разрешительными лицензиями и сертификатами специалистов, но и необходимым пакетом документов.

Какие проблемы пациентов вы решаете? Какой спектр услуг можете предложить?

Мы помогаем раскрыть собственную красоту, сохранить ее с молодости и поддерживать в течение всей жизни бережно и эффективно. Для этого мы постарались собрать в клинике максимально широкий и современный парк аппаратов и лазеров – их уже двенадцать, внедряем новейшие методики и препараты, приглашаем ведущих тренеров для обучения наших специалистов. С уверенностью могу сказать, что в Курске мы занимаем лидирующие позиции по перечню услуг в эстетической медицине, а некоторые представлены эксклюзивно только у нас.

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«Сейчас наступила эра pro-age – разумного отношения к своему возрасту, его принятия»

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Тренды в косметологии меняются быстро. Стремитесь ли вы следовать им?

Мода переменчива и коварна. И то, что было в тренде еще пару-тройку лет назад: огромные губы и скулы, неподвижный лоб, квадратная нижняя челюсть, широкие татуированные брови и многое другое – сейчас все чаще воспринимается как too much. В моде – естественность и ЗОЖ. Я рада, что пришло осознание того, что главная красота – это здоровье! Все больше исследований ведется по пути системного восстановления биологических активов организма, позволяющих омолаживать кожу на клеточном уровне и активировать внутренние ресурсы регенерации клеток. И это косметология уже не будущего, а настоящего, в том числе и в нашем центре. Не так давно появившееся направление ANTI-AGE сменилось новым – PRO-AGE. Все больше приобретает значение геронтокосметология и эпигенетика.

В чем же отличие ANTI-AGE и PRO-AGE?

Anti-age подразумевает серьезную, а порой агрессивную борьбу с возрастными изменениями. Сейчас наступила эра pro-age –

разумного отношения к своему возрасту, его принятия. И уже уход за кожей, гармонизация внешнего вида происходит с учетом потребностей, а не трендов. Умное старение – главный тренд. Стволовые клетки, пептиды, факторы роста, активация теломеразы, преодоление предела Хейфлика, гликирование белков, митохондриальная дисфункция, генетический паспорт кожи и много интересных открытий впереди! Мы с вами живем в эпоху, когда здоровое и социально активное долголетие уже не мечта, а реальность.

Для вас косметология – это скорее бизнес или личная миссия?

Как бы ни амбициозны были мои планы в желании быть лучшей в профессии и своем бизнесе, никогда не мечтала о судьбе карьеристки, захвате мирового господства или попасть в десятку Форбс. Я шла своим путем, шаг за шагом, основываясь на своих принципах о человеческой и врачебной чести, этике, порядочности и ответственности перед моими родными, перед пациентами и прежде всего собой. Мечтаю оставаться как можно дольше в своей профессии и дожить с помощью нее до праправнуков активной и бодрой.

А еще важно знать, что Татьяна Пушкина в детстве, помимо фортепиано, танцев, рисования, шитья и вязания, активно интересовалась анатомией и ботаникой. Мечтала о почти несовместимых ролях – карьере хирурга и стать многодетной мамой. Сейчас наверстывает забытые навыки пианистки, увлекается скульптурой – лепит бюсты и ландшафтным дизайном. Никогда не стремилась покорить Москву или эмигрировать в США. Убеждена, что лучшее место на земле – это ее и родительский дома, а главный смысл жизни – семья.

Текст: Юлия Граблюк

Фото из личного архива