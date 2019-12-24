Инна Дериглазова: «Статус олимпийской чемпионки нужно нести достойно»

Победа в командном турнире в Китае – одно из недавних ваших спортивных достижений. Эмоции были такими же яркими, как и от триумфов на других соревнованиях?

Я всегда испытываю разные эмоции, в зависимости от ранга соревнований. На чемпионатах мира и Европы, которые проходят раз в год, или на Кубке России, побеждаю я или выигрываю – эмоции просто зашкаливают. Но то состояние, которое у меня было после триумфа на Олимпийских играх, не сравнится ни с чем. Военные игры в Китае для меня тоже значимы, потому что мне как спортсменке хочется успешно выступать на любых соревнованиях.

После вашей победы на играх в Рио-де-Жанейро прошло больше трех лет. Разделилась ли жизнь на «до» и «после» Олимпиады?

И да, и нет. Теперь тренер занимается со мной с большей надеждой, потому что я уже выиграла Олимпиаду, и он понимает, что я способна повторить этот успех. Остальное окружение в этом плане поделилось на два лагеря: одни воспринимают меня такой, какая я есть, другие думают, что теперь должны относиться ко мне иначе. Лично меня эта победа ни в чем не поменяла, но наложила большую ответственность в дальнейших выступлениях. Все-таки статус олимпийской чемпионки нужно нести достойно.

Вы победили в народном голосовании Национальной спортивной премии, в номинации «Гордость России». Вас уже можно поздравлять?

Да, большинство проголосовало за меня, но по правилам конкурса этот результат не является окончательным. При определении победителя будет учитываться решение Экспертного совета. Его имя будет известно 12 декабря.

_____

__________

«У меня были прекрасные тренеры – это те люди, которые умеют заинтересовывать детей. Потом, когда дали оружие, меня было уже не оторвать»

__________

_____

Если вернуться к истокам, что привело вас к фехтованию, и кто помогал вам в этом?

В детстве я не знала, что такое фехтование. Когда училась в третьем классе, к нам в школу приходили тренеры и проводили набор в легкую атлетику, художественную гимнастику и фехтование. Я выбрала последнее из любопытства. Родители не одобрили, аргументировав это тем, что фехтование – якобы мужской вид спорта. Говорили: «Только мальчики дерутся на шпагах. Зачем тебе это нужно?». Но я ослушалась и записалась на занятия. У меня были прекрасные тренеры – это те люди, которые умеют заинтересовывать детей. Потом, когда дали оружие, меня было уже не оторвать. Было интересно побеждать противника и выезжать на соревнования за пределы моего родного Курчатова. Призовые места мотивировали двигаться дальше и добиваться большего. Так я осталась в фехтовании.

Какие основные уроки жизни вам дает спорт? Какие качества характера прививает?

Я часто задумываюсь об этом. Конечно же, спорт дисциплинирует: нужно вовремя прийти на тренировку, правильно подготовиться к ней. Фехтование привило мне упорство, настойчивость. Его почему-то приравнивают к мужскому виду спорта. Отчасти, может быть, это и так: я стала сильнее духом, даже, скажу честно, чувствую, что мне не хватает мягкости. Потому что в жизни эта прямолинейность и твердолобость не всегда уместны, особенно в общении с мужчинами. С другой стороны, если бы я была податливой, у меня ничего бы не получилось в спорте. Я вижу многих детей тихих, спокойных, послушных, но, к сожалению, не способных показать характер на дорожке, нанести удар, победить. Чтобы прийти к высоким результатам в спорте, нужны большая отдача и усердие. Сейчас я начинаю понимать, как совмещать в себе сильные и слабые качества ради собственного блага.

_____

__________

«Сильных спортсменов много, а побеждают единицы. Поэтому нужно к этому стремиться, воспитывать в себе дух победы, быть волевой, несмотря ни на что»

_________

______

Случаются ли моменты усталости и желание все бросить и уйти?

Регулярно. Когда я проигрываю после многочисленных побед, мне начинает казаться, что я уже никогда не займу призовое место, что я уже не та. Вроде бы и тренировалась, старалась, всю себя отдавала, но проиграла. При этом я понимаю, что без поражений не бывает побед. Сильных спортсменов много, а побеждают единицы. Поэтому нужно к этому стремиться, воспитывать в себе дух победы, быть волевой, несмотря ни на что.

Думали ли вы о том, что будет после того, как вы достигнете максимума в спортивной карьере?

Если бы позволяло здоровье, можно было бы достичь максимума при должном упорстве и тренировках. О планах нужно задумываться, но на данный момент мое будущее – это Олимпиада в Токио. А дальше посмотрим. Я далеко не заглядываю, потому что, возможно, после нее все может измениться в лучшую или худшую сторону. Да, наметки в голове есть, ведь спорт не вечен, и мне в следующем году будет тридцать. Хотя фехтование – это уникальный вид спорта, которым можно заниматься и до сорока лет. Просто мой характер не позволит мне постоянно проигрывать, и я, наверное, либо уйду, либо буду добиваться побед.

У вас есть дочь. Она идет по вашим стопам?

Диане сейчас десять лет, и она уже пробовала заниматься фехтованием по моему настоянию, но выбрала художественную гимнастику. Это правильное решение, потому что я вижу, что моя дочь счастлива. Она с удовольствием ходит на тренировки и с таким же удовольствием возвращается с них. Занимается еще и дома – я ей купила нужную экипировку. Конечно, я хотела бы, чтобы она пошла по моим стопам, но у моей дочери другие планы. Я считаю, что родителям нужно прислушиваться к своим детям, а не реализовывать в них свои мечты. Вспоминаю свое детство: мои родители ведь тоже не хотели, чтобы я шла в фехтование, а я не послушала их и добилась успеха, потому что занималась любимым делом.

Инна Дериглазова в прошлом вязала крючком и спицами. На уроке труда однажды получила оценку 6 за хорошую работу, но в целом не была отличницей в школе и считает, что высокие отметки не всегда гарантируют успех в жизни. Привыкла заниматься одним делом, доводить его до конца и не распыляться. Любит путешествовать, но из-за соревнований погулять по городам ей не удается. По завершении спортивной карьеры мечтает объехать все страны и показать дочери мир.