Л Ю Б В И В С Е К Р И З И С Ы П О К О Р Н Ы
Анна Дубинина – основатель, идейный вдохновитель Bali SPA, «Будулюбитьбуду» и LoveSpaUbud – о возможностях для будущего роста.
Вы являетесь примером того, как любовь к тому, что делаете, ваша экспертность создали мощный личный бренд. В чем секрет успеха?
Никогда не создавала личный бренд, никогда не обращалась к экспертам по личному бренду. Никогда даже не задумывалась, что стану брендом. Просто всегда любила то, что делаю, всегда прилагала максимум усилий, чтобы делать это хорошо. Лично для меня, бренд – это человек, который просто делает что-то очень крутое для окружающего мира и мир ему отвечает взаимностью.
Поделитесь работающими инструментами при формировании личного бренда? Как стать экспертом в своем деле?
Для меня это страсть. Когда ты горишь, когда путь к твоей мечте вызывает мурашки, когда по телу горячей волной проходит волнение, тогда ты начинаешь делать что-то особенное, стремишься свои дело, бизнес, проект сделать лучшим. Я очень ценю в себе и в людях способность совмещать в себе множество функций и способностей. Разумеется, нельзя объять необъятное, но я стремлюсь развиваться в очень разных направлениях. И чем больше этих направлений, чем больше они различаются, тем интереснее и гармоничнее становится жизнь. К своей работе я подхожу творчески, находя во всем прежде всего красоту. Каждый свой проект я воспринимаю как собственного любимого ребенка, которого нужно не только «родить», но и воспитывать, развивать, готовить к самостоятельной жизни.
Трудно ли находить баланс между бизнесом и семьей? Вы жесткий руководитель?
Мне в этом очень повезло. Мы ведем наше дело вместе с мужем и у нас очень четко и гармонично разграничены обязанности. Я занимаюсь больше творческой составляющей, наполняю пространство красотой, сервисом, постоянными обновлениями, идеями, фишками. Отвечаю за обучение персонала, его развитие, за маркетинг, за любовь к гостям и заботу о них. Я составляю меню, ищу новые органические продукты, процедуры, то, что мне резонирует и отвечает моим ценностям - все лучшее для наших клиентов. Я не жесткий руководитель. Но я очень требовательна к себе и к людям. Я всегда хочу, чтобы все было на высшем уровне и требую всегда наибольшего результата, каждый раз поднимая планку. Поэтому некоторым со мной тяжело работать.
Как ваш бизнес пережил пандемию? По вашим оценкам, существует ли пресловутое «до» и «после»? Ввели ли вы какие-либо антикризисные меры в работе ваших салонов?
В кризис всегда происходит рост. Ты начинаешь подключать новые ресурсы, анализируешь, видишь слабые и сильные стороны своего дела. Когда во всеобщем хаосе все резко стали переходить в онлайн, я ни на секунду не поддалась истерии, не представляю, как может онлайн заменить офлайн. Как можно человеческое общение заменить на полумертвую картинку в телефоне, обработанную фотошопом и нелепыми масками с кукольными лицами. Я была точно уверена, что наш бизнес Bali SPA, «Будулюбитьбуду» будет востребован всегда . «До» и «после», конечно, существует. Потому что все действительно изменилось в лучшую сторону. За время пандемии мы столько всего сделали. Обучили персонал сервису, этикету, провели психологические игры, тренинги. Мы обновили меню, ввели новые массажи, закупили новую органическую линейку продуктов, провели аромадевичники, прямые эфиры с аюрведическими докторами, астрологами. Сейчас мы вводим новый метод диагностики гостей и их состояний с помощью запахов. И на все это нас вдохновила пандемия. Я очень люблю кризисы - в них сила и большие возможности для будущего роста.
Сейчас вы готовитесь к открытию нового спа-салона на Бали. Это решение «несмотря на» или потому что вы верите в успех всех своих проектов и начинаний?
Не сомневаюсь в успехе своих проектов. И уже смотрю в другую сторону. Планов очень много, хочется еще больше расти, развивать свои таланты и воплощать в жизнь идеи.
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