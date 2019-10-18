Для адептов функциональности и долговечности: сумки Alexander TS

Alexander TS – московский бренд кожгалантереи с многолетней историей. Знакомство бренда с миром кожевенного ремесла началось в 1991 году, когда создатель компании Александр Цисельский начинает производство мужских и женских ремней из натуральной кожи. В самом начале пути он сделал ставку на уникальные технологии, высокое качество кожи и фурнитуры и дизайн с характером по принципу «делай так, словно делаешь для себя». И сейчас, более двадцати лет спустя, бренд Alexander TS имеет собственную фабрику в Москве, сотни эксклюзивных разработок, широчайшую линейку продукции. По сей день придерживается правил, с которых началась история бренда – качество, долговечность, дизайн.