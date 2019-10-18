Узнали, где в Курске можно найти красивые и практичные кожаные сумки московского бренда с многолетней историей. С ними – и на деловую встречу, и на свидание, и на коктейльную вечеринку!
Для адептов функциональности и долговечности: сумки Alexander TS
Alexander TS – московский бренд кожгалантереи с многолетней историей. Знакомство бренда с миром кожевенного ремесла началось в 1991 году, когда создатель компании Александр Цисельский начинает производство мужских и женских ремней из натуральной кожи. В самом начале пути он сделал ставку на уникальные технологии, высокое качество кожи и фурнитуры и дизайн с характером по принципу «делай так, словно делаешь для себя». И сейчас, более двадцати лет спустя, бренд Alexander TS имеет собственную фабрику в Москве, сотни эксклюзивных разработок, широчайшую линейку продукции. По сей день придерживается правил, с которых началась история бренда – качество, долговечность, дизайн.
Каждая коллекция кожаных сумок «Alexander TS» обладает общей стилистической идеей и является отражением базисных принципов бренда: качество и стиль уровня haute couture по доступной цене.
Красивые и практичные кожаные сумки Alexander TS узнаваемы своим стильным дизайном и особой утонченностью ручной отделки. Используя достижения современных технологий и традиционные методы мастеров-кожевенников, бренд выпускает уникальную продукцию, которая пользуется высоким спросом на российском и зарубежном рынках.
Коллекции кожаных сумок представлены несколькими линиями изделий для мужчин и женщин:
• женские сумки: клатчи, сумки-пакеты, рюкзаки.
• мужские сумки: портфели, планшеты.
При создании оригинальных кожаных сумок от производителя проводится тщательный подбор материалов и фурнитуры, контролируется весь процесс изготовления, а это гарантирует отменное качество продукции. У сумок длительный срок службы – лучшее сочетание функциональности, износостойкости, удобства и гармоничного дизайна. Ассортимент настолько широк, что можно легко подобрать нужную модель по своему вкусу и потребностям. Вся продукция бренда сертифицирована – безопасность официально подтверждена сертификатом ЕАС.
Бренд Alexander TS эксклюзивно представлен в магазине Leo Ventoni на первом этаже ТЦ «Мега Гринн».
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