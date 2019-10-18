Выбор редакции: сумки Lancaster

Бренд представлен на пяти континентах – в Европе, Азии, Австралии, Америке и Африкак, в более чем 1100 магазинах. Lancaster объединяет современный дизайн с высококачественными материалами и превосходным мастерством с использованием современных и традиционных методов. Талант и опыт этой компании является признанным на рынке изделий из кожи.

Для производства выбирается лишь качественная итальянская кожа, обработка которой требует точности, аккуратности и деликатности: телячья, тисненная, лакированная, гладкая, нубуковая, кожа с принтом, кожа ягненка, под рептилию. Ее обрабатывают воском, в результате чего кожа легко моется, не царапается и долго служит.